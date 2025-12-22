BIST 11.324
DOLAR 42,81
EURO 50,34
ALTIN 6.087,49
HABER /  GÜNCEL

Bakanlıktan 2 belediyeye çevre cezası! Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık dökümü nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir Belediyesine 1 milyon 869 biner lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Mersin Tarsus'ta dere kenarına çöp kamyonuyla atık döküldüğü ihbarı üzerine, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Denetimler sonucu Mersin Büyükşehir Belediyesine ait çöp kamyonunun, Tarsus Karabucak Ormanı yakınlarındaki su kanalı kenarına atık döktüğünün belirlendiği aktarılan açıklamada, "Çevre Kanunu gereği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 1 milyon 869 bin Türk lirası idari ceza uygulandı." bilgisine yer verildi.

Yenişehir ilçesinde yapılan incelemede de Yenişehir Belediyesine ait araçların, kurumuş dere yatağına inşaat yıkıntısı, mobilya, park ve bahçe atıklarını döktüğü tespitine yer verilen açıklamada, "Çevre Kanunu gereği Yenişehir Belediye Başkanlığına 1 milyon 869 bin Türk lirası ceza uygulandı. Sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

