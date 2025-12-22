Sevilay Yılman'ın iddiası olay! Okan Buruk ifadeye mi çağrılacak? Başsavcılıktan açıklama
Gazeteci Sevilay Yılman'ın Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile ilgili iddiası büyük yankı uyandırdı. Yılman, uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci'nin ifadesinden sonra Okan Buruk'un da ifadeye çağırılacağını iddia etti. Başsavcılık kaynakları bu iddiayı yalanladı. İşte detaylar...
Televizyon dünyasına yönelik uyuşturucu operasyonları ve soruşturma devam ediyor. Spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin ifadesi alınarak tutuklanmasının ardından yeni gözaltıların yaşanması bekleniyor.
Cebeci'nin ifadesinde birçok isim verdiği kamuoyunda konuşulurken Show TV'de tutuklanmadan önce program yaptığı partneri Sevilay Yılman, gündeme bomba gibi düşen iddialarda bulundu.
Cebeci ile mesajları nedeniyle ifadeye çağırılan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan iş insanı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında konuşan Yılman, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da ifadeye çağırılacağını iddia etti.
Yılman, şöyle konuştu: "Bizim Ela, bela... Başka kulüplere de bela olmuş. Önemli bir kulübün teknik direktörü de ifadeye çağırılacak. Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşündüm ama... Okan Buruk ismini duydum. İddialar bu yönde.