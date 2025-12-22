Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezondaki ilk seferini uğurladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin, tren başına 160 yolcu kapasitesiyle vatandaşlara hizmet vereceğini belirterek, "Böylece yeni sezonda 10 bin 800 seyahat tutkununa Anadolu'nun büyüsünü yeniden yaşatmış olacağız." dedi.

Uraloğlu, Tarihi Ankara Garı'nda düzenlenen "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 Sezonu İlk Seferine Uğurlanması Töreni"nde yaptığı konuşmada, Ankara'dan Kars'a uzanan rotanın, yolculara kültürel zenginlikleri ve kartpostal tadında manzaraları hediye edeceğini söyledi.

Turistik Doğu Ekspresi'nin, nostaljik bir yolculuk deneyimi olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Doğu Ekspresi'nin, Ankara'dan Kars'a uzanan 1360 kilometrelik büyülü rotasına ek olarak, 29 Mayıs 2019'da yepyeni bir anlayışla, daha konforlu, zengin ve etkileyici bir deneyim sunmak üzere 'Turistik Doğu Ekspresi'ni sefere koymuştuk. O günden bu yana da Türkiye'mizin eşsiz kültürünü, nefes kesen doğal güzelliklerini ve köklü tarihi mirasını dünyaya tanıtmanın en özel, en etkileyici araçlarından biri olarak yoluna devam ediyor. Özellikle gençler, doğa ve fotoğraf tutkunları ile farklı tatil arayışındaki her yaştan yolcuya, unutulmaz bir seyahat deneyimi sunuyor." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar 81 binden fazla yolcuya hizmet verildi

Uraloğlu, ekspresin 2019'daki ilk seferinden bugüne kadar 81 binin üzerinde yolcunun bu eşsiz yolculuğu yaşadığını ve Anadolu'nun ruhunu keşfettiğini bildirdi.

Ekspresin bugün başlayan yeni sezonunda, Ankara-Kars yönünde 27 Şubat 2026'ya kadar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönünde de 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri sefer düzenleyeceğini belirten Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde de 30 olmak üzere 60 sefer gerçekleştireceğiz. 8 konforlu yataklı vagondan ve bir yemek vagonundan oluşan Turistik Doğu Ekspresimiz, tren başına 160 yolcu kapasitesiyle vatandaşlarımıza hizmet sunacak. Böylece yeni sezonda 10 bin 800 seyahat tutkununa, Anadolu'nun büyüsünü yeniden yaşatmış olacağız. Ekspresimiz, Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, Kars-Ankara yönünde de İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duruşlarla yolcularına şehirlerin tarihini, kültürünü ve lezzetlerini tanıma fırsatı verecek. Türkiye'nin doğal ve tarihi mirasını tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz."

Sezonda 160 öğrenciye ücretsiz seyahat imkanı verildi

Uraloğlu, Bakanlık tarafından üniversitelerde düzenlenen U-FEST gençlik festivallerinde kura ile belirlenen öğrencilere, bu yolculuğu ücretsiz hediye ettiklerini dile getirdi.

Bugünkü ilk seferde 40, 26 Aralık'taki seferde 40 olmak üzere 80 öğrenciyi Turistik Doğu Ekspresi'nde misafir edeceklerini bildiren Uraloğlu, "Şubattaki son iki trende de 80 öğrencimizle birlikte, sezonda 160 öğrenciye unutulmaz yolculuk imkanı sunmuş olacağız. Onlar için bu sadece bir seyahat değil, Anadolu'nun derin tarihini, demir yollarının köklü mirasını raylar üzerinde keşfetme fırsatı olacak. Yolculukları boyunca demir yollarımızın zengin tarihi hakkında özel bilgiler paylaşılacak, çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nde Ankara-Kars güzergahında bilet bulmanın zor olabildiğini ancak Kars'tan Ankara'ya dönüş seferlerinde bilet temin etmenin daha kolay olduğunu söyledi.

Başka parkurlardaki yeni turistik tren seferlerini de değerlendirdiklerini anlatan Uraloğlu, "Bu yıl Turistik Diyarbakır Ekspresi ve Kars-Erzurum Bölgesel Turistik Treni'ni de sefere koyduk. Ayrıca TCDD Taşımacılık tarafından bu trenler haricinde çeşitli kuruluşların talebi doğrultusunda Turistik Tuz ve Karaelmas ekspresleri gibi özel trenlerle de sefer düzenledik. Turistik Diyarbakır Ekspresimiz geçen yıl dünyanın en saygın yayın organlarından biri olan Time dergisi tarafından 'Dünyanın En Güzel 100 Rotası' arasında gösterildi. Bu yılki sezonunda da 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere 6 seferi başarıyla tamamlayarak 476 yolcuyu ağırladık. 2026'da talep olursa seferlerimize yine devam edeceğiz." diye konuştu.

Uraloğlu, Kars-Erzurum-Kars güzergahında 12 gidiş-12 geliş olmak üzere 24 sefer yapan Kars-Erzurum Bölgesel Turistik Treni ile de 2 bin 781 yolcunun seyahat ettiğini belirtti.

Gelecek yıl 17 Ocak-15 Şubat 2026 tarihlerinde cumartesi ve pazar günleri haftada iki gün işleyecek şekilde 10 gidiş-10 geliş olmak üzere 20 sefer planladıklarına dikkati çeken Uraloğlu, talep olması halinde Turistik Tatvan, Tuz ve Karaelmas ekspresleri için de sefer planlamaları yapacaklarını anlattı.

Uraloğlu, bu tren seferlerinin ülke turizmi için önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu trenler, aynı zamanda Türkiye'nin çağdaş yüzünü ve geleceğe dönük iddiasını dünyaya tanıtan en etkili yollarından biri haline gelmiştir. Turistik ekspreslerimiz, ülkemizin turizm haritasında yepyeni bir bölüm açmakta ve Türkiye'nin uluslararası alandaki tanıtımına büyük ivme kazandırmaktadır."

"Turistik Doğu Ekspresi artık bir marka"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da Türkiye'nin 64 milyar dolar turizm geliriyle dünyanın en fazla turist ağırlayan 4. ülkesi olduğunu dikkati çekti.

Türkiye'nin turizm ve ulaştırmada önemli ilerleme kaydettiğini ifade eden Alpaslan, "Turistik Doğu Ekspresi artık bir marka. Yurt ve dışından çok önemli talep var. Özel bir turizm ürünü haline gelmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın da etkinlikte konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından seyahat edecek yolcularla sohbet edip hediye veren Bakan Uraloğlu, anı defterini imzalamasının ardından tren seferini uğurladı.