BIST 11.350
DOLAR 42,81
EURO 50,28
ALTIN 6.069,06
HABER /  DÜNYA

İsrail, Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlilere ait 13 dairelik binayı yıktı

İsrail, Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlilere ait 13 dairelik binayı yıktı

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlilere ait 13 daireden oluşan bir binayı "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktığı bildirildi.

Abone ol

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin sabahın erken saatlerinden itibaren Silvan beldesindeki Vad Kaddum bölgesini giriş çıkışlara kapattığı belirtildi.

Büyük iş makineleri eşliğinde bölgeye baskın yapan İsrail askerlerinin Filistinlilere ait bir binayı kuşatmaya aldığı aktarılan haberde, İsrail güçlerinin daha sonra söz konusu binayı yıktığı kaydedildi.

"Ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle İsrail'in yıktığı binanın 13 daireden oluştuğu bilgisinin yer aldığı haberde, binanın yıkılmasıyla yaklaşık 100 Filistinlinin evsiz kaldığı ifade edildi.

İsrail, işgal altındaki Batı Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin yanı başındaki Filistin beldesi Silvan'da ev yıkımı ve zorla tahliye politikalarına hız vermişti.

İsrail'in "Kralın Bahçesi" adında bir bahçe yapmayı planladığı Silvan'ın Bostan Mahallesi'nde onlarca ev yıkılmış ve onlarcasının da yıkılması bekleniyor.

Bostan'ın hemen üzerindeki Batn el-Hava Mahallesi'nde ise daha önce 3 aile evlerinden tahliye edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa'nın edepsiz mesajları ifşa oldu! 'Hepinize yeterim'
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa'nın edepsiz mesajları ifşa oldu! 'Hepinize yeterim'
Novartis Türkiye gençlere yönelik Seninle Olur Programı'nı başlattı
Novartis Türkiye gençlere yönelik Seninle Olur Programı'nı başlattı
Evden çıktı sırra kadem bastı! Tuncay öğretmen aranıyor
Evden çıktı sırra kadem bastı! Tuncay öğretmen aranıyor
TEB "Kaza veya Hastalık Sonucu Hastane Gündelik Teminatı"nı sunmaya başladı
TEB "Kaza veya Hastalık Sonucu Hastane Gündelik Teminatı"nı sunmaya başladı
Hakan Fidan Yaşar Güler ve İbrahim Kalın'dan Suriye çıkarması
Hakan Fidan Yaşar Güler ve İbrahim Kalın'dan Suriye çıkarması
Burdur Gölü Eylem Planı hazır! Bakan Yumaklı detayları paylaştı
Burdur Gölü Eylem Planı hazır! Bakan Yumaklı detayları paylaştı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı
Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! Yusuf Güney teslim oldu
Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! Yusuf Güney teslim oldu
A101'de üst düzey atama
A101'de üst düzey atama
Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Avrupa'nın 4 büyük liginde son durum! Barcelona üst üste 8. maçını kazandı
Avrupa'nın 4 büyük liginde son durum! Barcelona üst üste 8. maçını kazandı
Paşinyan'dan Ermenistan'a mal transiti ablukasını kaldıran Aliyev'e teşekkür
Paşinyan'dan Ermenistan'a mal transiti ablukasını kaldıran Aliyev'e teşekkür