Gizli bir tanık daha konuştu! Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyu sakladığı yer...

HER BULUŞMADA UYUŞTURUCU MADDE KULLANILDI

Tanığın ifadesi şu şekilde;

"Ondan sonra biz on günde bir görüşmeye başladık. Sonrasında biz bir daha Tolga'nın evinde buluştuk. O buluşmada Tolga evdeydi. Daha sonra Ahmet de iki kız arkadaşı ile birlikte geldi. Burada Akif, Ahmet ve Ahmet'in getirdiği kızlar uyuşturucu madde kullandılar. Sonra Akif, Gizem ve Ahmet Göçmez ile tanıştırdı beni. Bundan sonraki görüşmelerin hemen hemen hepsi Ahmet ve Gizem'in evinde oldu. Gizem'in evinde buluştuk. Eve uyuşturucu madde getirdiler. Dördümüz de uyuşturucu kullandık. Bu şekilde Ahmet'in evinde 3-4 kere buluştuk ve yine her buluşmada uyuşturucu madde içildi. HTS kayıtlarından tarihler anlaşılır. Akif Ulus'taki eve taşındı. O tarihten sonra biz onunla Ulus'taki evde buluştuk. Bu buluşmalara Gizem, Ahmet, Mustafa Manaz ve Tolga Aykut geliyordu. Gizem, Ahmet ve Mustafa Manaz'ın bu evlerde uyuşturucu kullandığını biliyorum.