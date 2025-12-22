BIST 11.324
İsrail kabinesi, ordu radyosunun kapatılmasını onayladı

İsrail kabinesi, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun basını susturmaya çalıştığı" yönündeki eleştirilere rağmen, ordu radyosunun 1 Mart 2026'ya kadar kapatılması kararını oy birliğiyle onayladı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, kararı hükümetin onayına sunan Savunma Bakanı Yisrael Katz, kabine toplantısında "İsrail Ordu Radyosunun artık askerlerin sesi olmadığını, ordu değerleriyle bağdaşmayan siyasi ve bölücü içerikler yayınladığını" ileri sürdü.

Bakan Katz, radyo istasyonunun faaliyetlerinin sonlandırılmasıyla ilgili tüm hususları ele almak ve kararı uygulamak üzere Savunma Bakanlığı bünyesinde özel bir ekip kurulacağını da aktardı.

Hükümet onayının ardından Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Katz'ın toplantı sonrasında istasyonun faaliyetlerinin derhal sonlandırılması için orduya talimat verdiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile iletişime geçen Bakan Katz'ın, askerlerin radyodaki görevlerinin sona erdirilmesi ve ordu içinde başka birimlere kademeli olarak atanmaları için hazırlıkların başlatılmasını istedi.

Ana muhalefetten radyonun kapatılması kararına tepki

İsrail’de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Savunma Bakanı Katz, ordu radyosunu kapatma girişimine tepki göstererek, bunun "hükümetin seçim yılında İsrail'de ifade özgürlüğünü ortadan kaldırma hamlesinin bir parçası" olduğunu savundu.

Gelecek Var Partisi lideri Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşırı sağcı hükümetin "gerçeği kontrol edemediği için" basın kuruluşlarını birer birer kapatma yoluna gittiğini vurguladı.

"Önce Reshet Bet ve Kanal 11, şimdi ordu radyosu. Yakında Kanal 12 ve 13.” ifadelerini kullanan Lapid, hükümetin basın üzerinde denetimi arttıran tartışmalı yasa tasarısına değinerek, "Durmayacaklar. Hükümet için sakıncalı olan her şeyi ortadan kaldırmak için harekete geçiyorlar. Hükümet, yaşam maliyetinin artması, güvenliğin ortadan kaybolması veya Ultra-Ortodoksların askerliği reddetmesiyle nasıl başa çıkacağını bilmiyor. Bu yüzden basın kuruluşlarını kapatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başsavcısından radyonun kapatılması kararına itiraz

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ise ordu radyosunun kapatılması kararının basın özgürlüğü üzerinde olumsuz etki yaratacağını ve "yasa dışı kararın" onaylanmaması gerektiğini vurguladı.

Radyonun kapatılması kararına ilişkin danışma komitesinin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'ne yakın isimlerden oluştuğunu ve yeterli uzmanlığa sahip olmadığını belirten Başsavcı Miara, söz konusu komitenin "radyo istasyonunun kapatılması sonucunda ifade özgürlüğüne gelebilecek olası zararı" doğru şekilde değerlendirmediğini kaydetti.

Savunma Bakanı Katz, İsrail askerleri ve onların aileleri için kurulan bu radyonun, orduyu ve askerlerini hedef alan birçok görüşün dile getirildiği bir platform haline geldiğini ileri sürmüştü.

Katz ayrıca, İsrail ordusunun, radyonun faaliyetlerinden rahatsız olduğunu iddia etmişti.

