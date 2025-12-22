BIST 11.324
DOLAR 42,81
EURO 50,34
ALTIN 6.087,49
HABER /  SPOR

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçın ardından Barış Alper Yılmaz'ın stili sosyal medyada geniş yankı buldu. Yılmaz, siyah takım elbisesini siyah el çantasıyla tamamladı. Özellikle çantasının markası ve fiyatı dikkat çekti. Çantanın fiyatı 7 bin 100 euro. Bu rakam, güncel kurla yaklaşık 357 bin TL'ye denk geliyor.

Abone ol

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Barış Alper Yılmaz, RAMS Park'tan çıkışı sırasında tercih ettiği kombinle sosyal medyada gündem oldu.

TAKIM ELBİSESİ VE ÇANTASI DİKKAT ÇEKTİ

Maç sonrası görüntülenen Barış Alper Yılmaz, oversize siyah takım elbisesini siyah el çantasıyla tamamladı. Ünlü futbolcunun tarzı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, özellikle taşıdığı çantanın markası ve fiyatı merak konusu oldu.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın çantasının fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 0

ÇANTANIN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Çantanın güncel satış fiyatının 7 bin 100 euro olduğu öğrenildi. Bu rakam, güncel kurla hesaplandığında yaklaşık 357 bin TL'ye karşılık geliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Avusturya'da bir camiye silahlı saldırı düzenlendi
Avusturya'da bir camiye silahlı saldırı düzenlendi
Bakanlıktan 2 belediyeye çevre cezası! Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu
Bakanlıktan 2 belediyeye çevre cezası! Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Jeremain Lens'ten Fenerbahçe'nin yeni transferi Veerman hakkında açıklama
Jeremain Lens'ten Fenerbahçe'nin yeni transferi Veerman hakkında açıklama
Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezondaki ilk seferini uğurladı
Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezondaki ilk seferini uğurladı
Üniversiteli Remziye'den acı haber! Doğum günü pastasını yedikten sonra fenalaştı kurtarılamadı
Üniversiteli Remziye'den acı haber! Doğum günü pastasını yedikten sonra fenalaştı kurtarılamadı
Ümraniye'deki emlakçı cinayetiyle ilgili yeni gelişme
Ümraniye'deki emlakçı cinayetiyle ilgili yeni gelişme
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Albaraka Türk ve ITFC'den 20 milyon avroluk finansman anlaşması
Albaraka Türk ve ITFC'den 20 milyon avroluk finansman anlaşması
DEM Parti ziyareti sonrası Özel'den Leyla Zana açıklaması
DEM Parti ziyareti sonrası Özel'den Leyla Zana açıklaması
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 7 maden ocağı imha edildi
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 7 maden ocağı imha edildi
DenizBank yurt dışından 400 milyon dolar tutarında kaynak temin etti
DenizBank yurt dışından 400 milyon dolar tutarında kaynak temin etti