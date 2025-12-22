Hagi, rekorunu kıran Icardi'nin mektubuna cevap verdi! Sosyal medya yıkıldı
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. Icardi, rekorunu kırdığı Hagi için duygusal bir mektup paylaştı, Hagi de bu mektuba cevap verdi.
Galatasaray'daki dördüncü sezonunu geçiren yıldız santrfor, çıktığı 110. resmi maçında 70. golünü attı. Icardi, Süper Lig'de ise 81. maçında 60. kez fileleri havalandırdı.
HAGİ'Yİ GEÇTİ REKORU TESLİM ALDI
Icardi, Kasımpaşa ağlarına gönderdiği golle zirveyi paylaştığı Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray tarihinin lig maçlarında en çok gol atan yabancı oyuncusu ünvanını aldı.
Tangocu yıldız, bu başarısının ardından ise sosyal medya hesabından Hagi için duygusal bir mesaj paylaştı.