Hagi, rekorunu kıran Icardi'nin mektubuna cevap verdi! Sosyal medya yıkıldı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. Icardi, rekorunu kırdığı Hagi için duygusal bir mektup paylaştı, Hagi de bu mektuba cevap verdi.

Hagi, rekorunu kıran Icardi'nin mektubuna cevap verdi! Sosyal medya yıkıldı - Resim: 1

Hagi, rekorunu kıran Icardi'nin mektubuna cevap verdi! Sosyal medya yıkıldı - Resim: 2

Galatasaray'daki dördüncü sezonunu geçiren yıldız santrfor, çıktığı 110. resmi maçında 70. golünü attı. Icardi, Süper Lig'de ise 81. maçında 60. kez fileleri havalandırdı.

Hagi, rekorunu kıran Icardi'nin mektubuna cevap verdi! Sosyal medya yıkıldı - Resim: 3

HAGİ'Yİ GEÇTİ REKORU TESLİM ALDI

Icardi, Kasımpaşa ağlarına gönderdiği golle zirveyi paylaştığı Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray tarihinin lig maçlarında en çok gol atan yabancı oyuncusu ünvanını aldı.

Hagi, rekorunu kıran Icardi'nin mektubuna cevap verdi! Sosyal medya yıkıldı - Resim: 4

Tangocu yıldız, bu başarısının ardından ise sosyal medya hesabından Hagi için duygusal bir mesaj paylaştı.

