Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’daki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasını kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Libya'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüştü.

LİBYA TEZKERESİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Yapılan oylama sonucunda, TSK'nın Libya'daki görev süresinin 2 yıl daha uzatılması kabul edildi. Tezkere metninde, Libya'daki siyasi belirsizlikler, güvenlik riskleri ve Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarlarına yönelik tehditler detaylı bir şekilde gerekçelendirildi.

Kabul edilen tezkerede, Libya'da 2011 yılından bu yana devam eden istikrarsızlık sürecine dikkat çekildi. Demokratik kurumların inşasının silahlı çatışmalar nedeniyle akamete uğradığı belirtilen metinde, Birleşmiş Milletler (BM) kolaylaştırıcılığında yürütülen süreçlere atıfta bulunuldu. 2015 yılında imzalanan Libya Siyasi Anlaşması ve bu kapsamda oluşturulan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla meşruiyet kazandığı hatırlatıldı.

'TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİ KAOSU ÖNLEDİ'

Tezkerede, 2019 yılında Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik saldırılar üzerine Türkiye'den destek talep edildiği belirtildi. Türkiye'nin sağladığı destek sayesinde saldırıların durdurulduğu, Libya'nın büyük bir kaosa sürüklenmesinin engellendiği ve sahada sükûnetin sağlandığı vurgulandı. Metinde, "Türkiye, Libya'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına güçlü desteğini sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Libya'da halen seçimlerin yapılamamış olmasının yarattığı risklere dikkat çekilen tezkerede, mevcut siyasi belirsizliğin sahada tesis edilen sükûneti riske attığı ifade edildi. Çatışmaların yeniden başlaması ihtimalinin, hem Libya'nın hem de tüm bölgenin güvenliği açısından endişe yarattığı belirtildi. Ayrıca, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın önemine vurgu yapılarak, barışın tesisinin Türkiye açısından hayati öneme sahip olduğu kaydedildi.

TÜRK ASKERİNİN LİBYA'DAKİ GÖREV SÜRESİ 2 YIL UZATILDI

TBMM Genel Kurulu'ndan yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

Bu mülahazalarla, Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Libya'daki gayrimeşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, Libya'nın bütünlüğü ve istikrarını tehdit eden DEAŞ, El-Kaide ve diğer terör örgütlerinin faaliyetlerini ve yasa dışı silahlı gruplar ile yasa dışı göç ve insan ticareti için uygun ortam oluşturan eylemleri bertaraf etmek, gerektiği takdirde BM Güvenlik Konseyinin 2292 (2016) sayılı Kararıyla Libya'ya yönelik silah ambargosunun açık denizlerde denetlenmesi yönünde üye devletlere verilen yetkiyi kullanmak, dönemin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından talep edilmiş olan ve bilahare kurulan Milli Birlik Hükümetinin de gerek duyduğunu bildirdiği desteği sürdürmek, bu süreç sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler karşısında Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekât ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca 2 Ocak 2020 tarihli ve 1238 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla verilen ve son olarak 30 Kasım 2023 tarihli ve 1398 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla uzatılan iznin süresinin 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren yirmi dört ay uzatılması hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.