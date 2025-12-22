BIST 11.311
DOLAR 42,81
EURO 50,36
ALTIN 6.101,91
HABER /  GÜNCEL

Niğde'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Niğde'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Niğde'de fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen işçi taşıyan midibüs ile otomobil, Kale Mahallesi Adana Caddesi'nde çarpıştı.

Midibüs, çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, sağlık birimlerince yapılan ilk tetkik ve değerlendirmeler sonucunda kazada 13 vatandaşın yaralandığı belirtildi.

Bunlardan 11'inin sağlık durumunun hafif olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2 vatandaşımızın ise orta düzeyde yaralanma nedeniyle tedavilerinin sürdüğü bildirilmiştir. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Emniyet birimlerimizce kaza mahallinde gerekli trafik ve çevre güvenliği tedbirleri alınmış, trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmış, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale dönmüştür. Meydana gelen trafik kazasıyla ilgili olarak adli ve idari inceleme başlatılmıştır. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Medyada uyuşturucu soruşturması: Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltında
Medyada uyuşturucu soruşturması: Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltında
SDG güçleri ateşkesi ihlal ederek Halep'e saldırdı
SDG güçleri ateşkesi ihlal ederek Halep'e saldırdı
"2025 Yılının Kelimesi/Kavramı” önerileri oylamaya açıldı
"2025 Yılının Kelimesi/Kavramı” önerileri oylamaya açıldı
AK Parti’den terörsüz Türkiye vurgusu: Geleceğe yürüyeceğiz
AK Parti’den terörsüz Türkiye vurgusu: Geleceğe yürüyeceğiz
Mali müşavirler soruşturmasında 21 kişi tutuklandı
Mali müşavirler soruşturmasında 21 kişi tutuklandı
Özgür Özel’den 2026 asgari ücret çıkışı
Özgür Özel’den 2026 asgari ücret çıkışı
Okan Buruk iddiası yalanlanan Sevilay Yılman'ın işine son verildi
Okan Buruk iddiası yalanlanan Sevilay Yılman'ın işine son verildi
Başakşehir’den Burak Yılmaz'ın döndüğü Gaziantep'e 5 gol
Başakşehir’den Burak Yılmaz'ın döndüğü Gaziantep'e 5 gol
Galip Ensarioğlu'ndan Hakan Fidan açıklaması: Sözlerim çarpıtıldı
Galip Ensarioğlu'ndan Hakan Fidan açıklaması: Sözlerim çarpıtıldı
Dünya devinden Luis Enrique'ye tarihte görülmemiş sözleşme!
Dünya devinden Luis Enrique'ye tarihte görülmemiş sözleşme!
Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanından eli boş döndü
Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanından eli boş döndü
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi