Jandarma'dan IŞİD uyarısı: Yılbaşında saldırı gerçekleştirebilir

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşı öncesinde terör örgütü IŞİD’in Ankara ve İstanbul'da sansasyonel eylemler planladığına dair tüm birimlerini uyardı. Patlayıcı yüklü araçlar, dron saldırıları ve 'yalnız terörist' tipi eylem risklerine karşı alışveriş merkezleri ve halk pazarlarında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Abone ol

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, yaklaşan yeni yıl öncesinde terör örgütü IŞİD’in Ankara ve İstanbul başta olmak üzere kalabalık bölgelerde sansasyonel eylemler gerçekleştirebileceğine dair bir uyarı yazısı yayımladı.

EŞ ZAMANLI SALDIRI DUYUMU

Jandarma birimlerine gönderilen uyarı yazısında, terör örgütünün halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda birkaç gün içerisinde patlayıcı yüklü araçlarla eş zamanlı saldırılar planladığına dair istihbari duyumlar alındığı bildirildi. Özellikle alışveriş merkezleri (AVM) ve halk pazarları gibi kalabalık noktaların hedef alınabileceği vurgulanarak güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılması istendi.

MUHTEMEL EYLEM YÖNTEMLERİ SIRALANDI

Cumhuriyet'in haberine göre; komutanlık tarafından paylaşılan risk analizinde, örgütün gerçekleştirebileceği muhtemel saldırı yöntemleri şu şekilde detaylandırıldı:

Silahlı saldırı ve intihar eylemleri,

Bombalı araç saldırıları,

Dron (insansız hava aracı) destekli saldırılar,

Kalabalıkların üzerine araç sürülmesi.

"YALNIZ TERÖRİST" VE "UYUYAN HÜCRE" RİSKİ

Yazıda, terör örgütünün son dönemde yürütülen operasyonlar neticesinde eylem kabiliyetinin zayıfladığı, bu nedenle "sansasyonel eylem" arayışına girdiği ifade edildi. Sözde lider kadronun, örgütten kopmaları engellemek ve sempatizanlara moral vermek amacıyla talimatlar verdiği belirtilirken, şu değerlendirmeye yer verildi:

"İnisiyatifi uyuyan hücrelere verilmiş, birbirinden bağımsız ve farklı lokasyonlarda gerçekleştirilebilecek 'yalnız terörist' tarzı eylemlerle kamuoyunda baskı ve korku oluşturulması amaçlanmaktadır."

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE KOORDİNASYON

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, personelinden hem şehir merkezlerinde hem de kentin giriş-çıkış noktalarında denetimleri artırmasını talep etti. Ayrıca, sahada elde edilecek her türlü istihbari bilginin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleriyle ivedilikle paylaşılması ve kurumlar arası koordinasyonun sürdürülmesi talimatı verildi.