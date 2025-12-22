BIST 11.311
DOLAR 42,81
EURO 50,36
ALTIN 6.102,88
HABER /  GÜNCEL

Mali müşavirler soruşturmasında 21 kişi tutuklandı

Mali müşavirler soruşturmasında 21 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mali müşavirlere yönelik 'sahte fatura' soruşturmasında 21 kişi tutuklanırken 16 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Abone ol

Türkiye'yi sarsan soruşturmada yeni gelişme. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şirketler aracılığıyla hayali ticaret yapıldığı ve yaklaşık 7 milyar liralık sahte fatura kesildiği iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve dosyada yeni tespitlerin bulunduğu öğrenildi.

21 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında 21 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.  

16 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel’den 2026 asgari ücret çıkışı
Özgür Özel’den 2026 asgari ücret çıkışı
Okan Buruk iddiası yalanlanan Sevilay Yılman'ın işine son verildi
Okan Buruk iddiası yalanlanan Sevilay Yılman'ın işine son verildi
Başakşehir’den Burak Yılmaz'ın döndüğü Gaziantep'e 5 gol
Başakşehir’den Burak Yılmaz'ın döndüğü Gaziantep'e 5 gol
Galip Ensarioğlu'ndan Hakan Fidan açıklaması: Sözlerim çarpıtıldı
Galip Ensarioğlu'ndan Hakan Fidan açıklaması: Sözlerim çarpıtıldı
Dünya devinden Luis Enrique'ye tarihte görülmemiş sözleşme!
Dünya devinden Luis Enrique'ye tarihte görülmemiş sözleşme!
Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanından eli boş döndü
Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanından eli boş döndü
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Jake Paul'un çenesini kırdığı maçtan kazancı belli oldu
Jake Paul'un çenesini kırdığı maçtan kazancı belli oldu
Terörsüz Türkiye komisyonunun çalışma süresinin uzatılması gündemde
Terörsüz Türkiye komisyonunun çalışma süresinin uzatılması gündemde
Sadettin Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt
Sadettin Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt
MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi
MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Ekol TV Haber Kanalı yayın hayatına son verdi
Ekol TV Haber Kanalı yayın hayatına son verdi