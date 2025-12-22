Mali müşavirler soruşturmasında 21 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mali müşavirlere yönelik 'sahte fatura' soruşturmasında 21 kişi tutuklanırken 16 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Türkiye'yi sarsan soruşturmada yeni gelişme. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şirketler aracılığıyla hayali ticaret yapıldığı ve yaklaşık 7 milyar liralık sahte fatura kesildiği iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve dosyada yeni tespitlerin bulunduğu öğrenildi.

21 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında 21 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

16 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.