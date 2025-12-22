Özgür Özel’den 2026 asgari ücret çıkışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 yılına ilişkin asgari ücret ve en düşük emekli maaşı önerilerinin 39 bin lira olduğunu açıkladı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde (CAO) düzenlenen ilk Yürütme Kurulu Toplantısı’na başkanlık etti. Basına kapalı yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Özel, CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nda parti programında yapılan değişiklikleri hatırlattı.

Özel, CAO bünyesinde oluşturulan politika kurullarının, partinin yetkili organlarıyla tam uyum içinde çalışacağını vurguladı.

TBMM'DEKİ ARBEDE VE SİYASİ DİL ELEŞTİRİSİ

TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan gerginliğe değinen Özel, iktidar partisini eleştirdi. Türkiye’de iktidar ve muhalefetin fikren yer değiştirdiğini savunan Özel, CHP’nin artık “iktidar diliyle” konuştuğunu öne sürdü.

Özel, “CHP sözcülerine ve milletvekillerine, iktidarda olan herkes gibi sert eleştirilere sabırla yanıt vermek düşüyor. Bundan sonra da bu tutum sürecek.” dedi.

İMAMOĞLU MESAJI: "CAO DA FİKREN YANIMIZDA"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile iletişimlerinin sürdüğünü belirten Özel, İmamoğlu’nun CHP’nin iktidar hedeflerine ilişkin görüş ve katkılarının devam ettiğini ifade etti.

Özel, “Fiziken koşulları ne olursa olsun, Türkiye’nin geleceğine dair fikirleri ve iradesi CAO da bizimle birlikte.” şeklinde konuştu.

CHP'DEN 2026 VAATLERİ

CHP’nin ekonomi politikalarına da değinen Özel, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret ve en düşük emekli maaşı için net rakamı açıkladı.

“Bu sene için asgari ücret ve en düşük emekli maaşı önerimiz 39 bin liradır.” diyen Özel, CHP’nin iktidara gelmesi halinde hayata geçirilecek vaatlerin CAO aracılığıyla kamuoyuna anlatılacağını söyledi.

"SANDIĞA HAZIRIZ" MESAJI

Özel, seçimlere hazır olduklarını vurgulayarak, önümüzdeki dönemde sandığın kaçınılmaz olduğunu savundu. “Vatandaşın umut ettiği ve bizim talep ettiğimiz bir sandık önümüzde duruyor.” ifadelerini kullandı.