BIST 11.319
DOLAR 42,82
EURO 50,40
ALTIN 6.087,91
HABER /  MEDYA

Ekol TV Haber Kanalı yayın hayatına son verdi

Ekol TV Haber Kanalı yayın hayatına son verdi

Yaklaşık iki yıldır izleyicinin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdüren Ekol TV Haber Kanalı'nın faaliyetleri sonlandırıldı. Ekol TV'den yapılan açıklamada, "Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır." denildi.

Abone ol

Ekol TV Yönetimi, yaklaşık iki yıl önce yayın hayatına başlayan Ekol TV Haber Kanalı'nın faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu. Kanal yönetimi tarafından yapılan açıklamada, son dönemde yaşanan sermaye yapısındaki değişiklikler ve buna bağlı gelişmelerin ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, hem çalışanlara hem de izleyicilere teşekkür edilirken, yapılan değerlendirmeler sonucunda yayınların devam ettirilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi. 

Ekol TV Yönetimi imzası ile yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir.

Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız."

ÖNCEKİ HABERLER
Gülşah Durbay'ın hayali ortaya çıktı
Gülşah Durbay'ın hayali ortaya çıktı
Trabzon'da bıçaklı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı
Trabzon'da bıçaklı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı
Öğretmen Tuncay Arslan'a ne oldu? Eskişehir 6 gündür sırlara karışan öğretmeni arıyor
Öğretmen Tuncay Arslan'a ne oldu? Eskişehir 6 gündür sırlara karışan öğretmeni arıyor
Jandarma'dan IŞİD uyarısı: Yılbaşında saldırı gerçekleştirebilir
Jandarma'dan IŞİD uyarısı: Yılbaşında saldırı gerçekleştirebilir
Şoför itirafçı oldu! İşte Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerine katılan ünlüler: Şeyma Subaşı, Derin Talu...
Şoför itirafçı oldu! İşte Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerine katılan ünlüler: Şeyma Subaşı, Derin Talu...
YÖK başkanı resmen duyurdu! Üniversitelerde eğitim süresi kısalıyor
YÖK başkanı resmen duyurdu! Üniversitelerde eğitim süresi kısalıyor
Bolu'da korkutan deprem
Bolu'da korkutan deprem
İsrail ordusu Suriye’nin Dera kırsalında kontrol noktası kurdu
İsrail ordusu Suriye’nin Dera kırsalında kontrol noktası kurdu
Halkbank ve Türkiye Sigorta kadın girişimciler için güçlerini birleştirdi
Halkbank ve Türkiye Sigorta kadın girişimciler için güçlerini birleştirdi
Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk 2 haftasının programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk 2 haftasının programı açıklandı
İsrail kabinesi, ordu radyosunun kapatılmasını onayladı
İsrail kabinesi, ordu radyosunun kapatılmasını onayladı
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın çantasının fiyatı dudak uçuklattı
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın çantasının fiyatı dudak uçuklattı