Ekol TV Haber Kanalı yayın hayatına son verdi

Yaklaşık iki yıldır izleyicinin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdüren Ekol TV Haber Kanalı'nın faaliyetleri sonlandırıldı. Ekol TV'den yapılan açıklamada, "Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır." denildi.

Ekol TV Yönetimi, yaklaşık iki yıl önce yayın hayatına başlayan Ekol TV Haber Kanalı'nın faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu. Kanal yönetimi tarafından yapılan açıklamada, son dönemde yaşanan sermaye yapısındaki değişiklikler ve buna bağlı gelişmelerin ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, hem çalışanlara hem de izleyicilere teşekkür edilirken, yapılan değerlendirmeler sonucunda yayınların devam ettirilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Ekol TV Yönetimi imzası ile yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir.

Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız."