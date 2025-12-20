Taşacak Bu Deniz dizisine bomba transfer! Öykü Gürman geliyor...
TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz hakkında sosyal medyada dolaşan iddialar açıklığa kavuştu. Karadeniz temalı yapımlardaki başarılı performanslarıyla tanınan Öykü Gürman'ın dizinin kadrosuna katılacağı öne sürüldü. Söz konusu iddialara açıklık getiren Öykü Gürman, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Usta oyuncu Öykü Gürman'ın TRT 1'de ekrana gelen "Taşacak Bu Deniz" kadrosuna katılacağı iddia edilmişti.
Ünlü ismin, dizinin dikkat çeken oyuncularından Ava Yaman'ı sosyal medyada takibe alması, bu söylentileri daha da güçlendirdi.
Ancak yapılan resmi açıklama, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Son olarak bir radyo programına konuk olan Öykü Gürman, hakkında çıkan haberleri net bir dille yalanladı.
Gürman, "Öncelikle ilginiz ve sevginiz için teşekkür ederim. Bu güzel ilgi için minnettarım ancak Taşacak Bu Deniz dizisinde rol alacağıma dair çıkan haberler doğru değil. Şu anda böyle bir proje içinde yer almıyorum" ifadelerini kullandı.