2025'in en çok izlenen yapımı belli oldu! İlk sıra şaşırtmadı...
2025'in sinema maratonunda ipi en önde göğüsleyen yapım belli oldu. 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana', yılın en çok izlenen yapımı olmayı başardı
2025 yılı, sinema salonları için beklentilerin altında bir performansla kapanıyor.
18 Aralık verilerine göre, sinema izleyicisi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla; % 15.6 oranında bir gerileme görüldü.
2024 İzleyici Sayısı... 31.128.889
2025 İzleyici Sayısı... 26.283.018
Piyasadaki daralma hem yerli hem yabancı yapımları etkilerken, Türk filmleri de bu düşüşten nasibini aldı. Sektördeki bu kan kaybının temel nedeni, 2025’te bir önceki yıla göre daha az filmin vizyona girmesi.
