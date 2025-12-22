BIST 11.351
DOLAR 42,81
EURO 50,28
ALTIN 6.065,27

2025'in en çok izlenen yapımı belli oldu! İlk sıra şaşırtmadı...

|
2025'in en çok izlenen yapımı belli oldu! İlk sıra şaşırtmadı...

2025'in sinema maratonunda ipi en önde göğüsleyen yapım belli oldu. 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana', yılın en çok izlenen yapımı olmayı başardı

2025'in en çok izlenen yapımı belli oldu! İlk sıra şaşırtmadı... - Resim: 1

2025 yılı, sinema salonları için beklentilerin altında bir performansla kapanıyor.

17
2025'in en çok izlenen yapımı belli oldu! İlk sıra şaşırtmadı... - Resim: 2

18 Aralık verilerine göre, sinema izleyicisi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla; % 15.6 oranında bir gerileme görüldü.

27
2025'in en çok izlenen yapımı belli oldu! İlk sıra şaşırtmadı... - Resim: 3

2024 İzleyici Sayısı... 31.128.889

2025 İzleyici Sayısı... 26.283.018

37
2025'in en çok izlenen yapımı belli oldu! İlk sıra şaşırtmadı... - Resim: 4

Piyasadaki daralma hem yerli hem yabancı yapımları etkilerken, Türk filmleri de bu düşüşten nasibini aldı. Sektördeki bu kan kaybının temel nedeni, 2025’te bir önceki yıla göre daha az filmin vizyona girmesi.

47