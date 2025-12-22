BIST 11.311
SDG güçleri ateşkesi ihlal ederek Halep'e saldırdı

SDG tarafından Hükümet kontrolü altındaki Halep'te bulunan sivil yerleşim yerlerine çok sayıda havan atışı yapıldı. Saldırılarda çok sayıda yaralanan olduğu belirtilirken Suriye Ordusu güçleri Halep'e gönderildi.

SDG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. 

SDG'nin başta Halep olmak üzere Hükümet kontrolü altındaki sivil yerleşim yerlerine çok sayıda havan atışı yaptığı bildirildi. 

SURİYE GÜÇLERİ HALEP'E YÖNELDİ

Suriye ordusu takviye birlikleri, Halep'te terör örgütü SDG ile yaşanan çatışmaların ardından İdlib-Halep yolu boyunca konuşlandırıldı.

Suriye Ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı araçların ilerlediği görüntüler kaydedildi. 

"VATANDAŞLARA YÖNELİK HERHANGİ BİR ZARARA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Çatışmalara ilişkin Halep Valiliği'nden açıklama geldi.

Halep Valisi Azzam El-Ğarib "Devletin vatandaşlarına yönelik herhangi bir zarara müsamaha göstermeyeceğini ve Halep'in güvenliğini tehlikeye atmaya çalışan herkesi caydıracağını teyit ediyoruz." dedi. 

PROTESTOLAR BAŞLADI

Halep halkı, terör örgütü SDG'nin kentten çıkarılması için Suriye güvenlik güçlerine çağrıda bulundu.

Çok sayıda Suriyeli SDG'ye karşı protesto düzenlemek için sokaklara çıktı. 

2 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeden aktarılan bilgiye göre YPG'nin havan atışları sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.

Saldırıda ağır yaralananların olduğu ölü sayısının artabileceği belirtildi. 

