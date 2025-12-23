BIST 11.311
Napoli İtalya Süper Kupa'yı üçüncü kez kazandı

İtalya Süper Kupa finalinde Napoli, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanan karşılaşmada Bologna’yı 2-0 mağlup ederek kupayı kazandı.

İtalya Süper Kupa finalinde Bologna'yı 2-0 yenen Napoli, kupayı 3. kez müzesine götürdü.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan finalde Napoli ile Bologna karşı karşıya geldi.

Brezilyalı David Neres'in 39 ve 57. dakikalarda attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup eden Napoli, İtalya Süper Kupa'yı kazanan taraf oldu.

Napoli, 1990 ve 2014 yıllarının ardından kupada üçüncü şampiyonluğunu yaşadı.

