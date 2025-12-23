BIST 11.311
MEDYA

Cem Küçük'ten Murat Ongun'a: Bir davada ben açacağım sana

Cem Küçük, kendisi hakkında asgari ücretle ilgilii Murat Ongun'u yalan söylemekle suçlayarak dava açacağını duyurdu.

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, iktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük ile olan bir anısını anlattı.

Ongun’un paylaşımı şöyle:

“Geçen yıl bu zamanlar… Asgari ücrete yapılan küçük zam, büyük tepki toplamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert eleştiriliyordu.

Aynı akşam evdeyim. Telefonuma Whatsapp’tan bir mesaj geldi. Yazan Cem Küçük. Diyor ki; “Murat, asgari ücret işinde büyük yanlış yaptılar. Hükümete GOL ATMAK için büyük fırsat. Ekrem Bey (İmamoğlu) fırsatı kaçırmasın, bir tweet atsın büyük PUAN TOPLAR.”

Goller, puanlar, Cem Küçükler…

Şaşırdım. Bu anıyı neden anlattım? Hükümet asgari ücret artışında elini bol tutmalı. En yakınındakiler bile bu konuda hassas. Belki Cem gibi tepkilerini farklı metodlarla gösteriyorlar ama hassaslar.

Üstelik Cem tek değil.

Yakınlarınızda çok Cem var.”

“Bir davada ben açacağım sana“
Ongun’un paylaşımına yanıt veren Küçük, “Bu yalanını ispatlar mısın? Ben eleştirilerimi her zaman açık ve meydanda söylerim. Aleni yolsuzluklarını anlattığım için sıkıntını biliyorum. Sen ve eşinin hırsızlıklarını benden daha çok dinleyeceksin. Bu arada bir davada ben açacağım sana. Düşene vurulmaz ama sen hakkettin” diye yazdı.

