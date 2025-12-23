BIST 11.311
Bakanlık düğmeye bastı! Bu kırtasiye ürünleri heryerden toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı çocukların kullandığı kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne bir yeni ürün daha eklendi. Satışı yasaklanarak toplatılma kararı verildi.

Bakanlık denetiminden geçemedi: Çocukların kullandığı kırtasiye ürünü toplatılıyor. Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' uygulamasıyla vatandaşları riskli ürünler için uyarmaya devam ediyor. Listeye çocukların kullandığı bir ürün eklenerek vatandaşlar bilgilendirildi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde duyuruyor.

KIRTASİYE ÜRÜNÜNDE GÜVENLİK RİSKİ

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Taros markalı bir kırtasiye ürününün kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti. İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık düğmeye bastı! Bu kırtasiye ürünleri heryerden toplatılıyor - Resim: 0

