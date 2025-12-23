BIST 11.311
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün şirketler yapılanması ve bu şirketlerin faaliyetleri kapsamında soruşturma başlattı. Bu kapsamda Ankara merkezli 6 ilde 13 şüphelinin yakalanması için operasyon kararı aldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şirketler yapılanması ve söz konusu şirketlerin faaliyetleri kapsamında terörizmin finansmanı eylemlerinin deşifre edilmesi amacıyla MASAK incelemesi, teknik ve fiziki takip sonucunda, yurtdışından temin edilen paraları yine yurtdışında faaliyette bulunan şirketler üzerinden, geçmiş tarihlerde haklarında adli işlem yapılan örgüt mensuplarına veya yakınlarına transfer ettiklerine dair deliller elde edilen 13 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde, 09.12.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir."
