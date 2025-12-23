BIST 11.311
DOLAR 42,83
EURO 50,63
ALTIN 6.167,71
HABER /  GÜNCEL

Organize suç örgütlerine yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli tutuklandı

Organize suç örgütlerine yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 7 ilde tefecilik ve göçmen kaçakçılığı yapan 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 67 şüpheliden 42'sinin tutuklandığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, son bir haftada jandarma ekiplerince 7 ilde 7 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, hesaplarında son 5 yıl içerisinde 251 milyon lira hesap hareketi bulunan 67 şüpheliyi yakaladığını aktaran Yerlikaya, "Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği hırsızlık, dolandırıcılık ve tefecilik gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 42'si tutuklandı. 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Denizli'de 30 ayrı iş yerinden organize şekilde hırsızlık yaptıkları, Yalova'da nitelikli dolandırıcılık suçunu organize şekilde yönettikleri, İzmir'de trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları, Iğdır'da göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri ve Muğla'da tefecilik yaptıkları, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da terör örgütüyle bağlantıları olduklarını söyleyip para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Vatandaşlarımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Dava sonuçlandı! Otomobil devi araçlarını geri alıyor
Dava sonuçlandı! Otomobil devi araçlarını geri alıyor
Ucuz diye aldığınız içki son kadehiniz olabilir! Yılbaşı masanız cenaze evine dönmesin
Ucuz diye aldığınız içki son kadehiniz olabilir! Yılbaşı masanız cenaze evine dönmesin
Şamil Tayyar'dan Ela Rümeysa Cebeci iddiası Başsavcılıktan açıklama
Şamil Tayyar'dan Ela Rümeysa Cebeci iddiası Başsavcılıktan açıklama
Cem Küçük'ten Murat Ongun'a: Bir davada ben açacağım sana
Cem Küçük'ten Murat Ongun'a: Bir davada ben açacağım sana
Nene ve El Billal Toure'nin oynadığı maçta Mali beraere kaldı
Nene ve El Billal Toure'nin oynadığı maçta Mali beraere kaldı
Trump'tan Maduro'ya tehdit: Eğer sert oynarsa...
Trump'tan Maduro'ya tehdit: Eğer sert oynarsa...
Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı
Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü
Rusya Venezuela'ya tam destek mesajı verdi! Askeri operasyon tehlikesi...
Rusya Venezuela'ya tam destek mesajı verdi! Askeri operasyon tehlikesi...
Mısır, Çin'den 400 milyon dolarlık İHA alacak
Mısır, Çin'den 400 milyon dolarlık İHA alacak
Napoli İtalya Süper Kupa'yı üçüncü kez kazandı
Napoli İtalya Süper Kupa'yı üçüncü kez kazandı
Fatih Tekke 'Kabul etmiyorum' diyerek isyan etti
Fatih Tekke 'Kabul etmiyorum' diyerek isyan etti