Paket başına 5 lira zam geliyor! Sigara fiyatları değişiyor, tarih belli

Yeni yıla sayılı günler kala sigara tiryakilerini üzecek haber geldi. Sigara fiyatlarına yılbaşından itibaren zam gelecek. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar zam miktarını açıkladı.

2026 yılından itibaren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) başta olmak üzere vergi oranları ile artan üretim ve dağıtım maliyetlerinin fiyatlara doğrudan yansıtılmasıyla birçok kalemde fiyatların artması bekleniyor.

TİRYAKİLERİ ÜZECEK HABER

Zamdan etkilenecek ürünlerden biri de sigara... Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, tiryakileri üzecek haberi verdi. Dündar, yılbaşında yansıyacak ÖTV artışıyla birlikte sigara fiyatlarının zamlanacağını duyurdu.

ÖTV oranlarının henüz netleşmediğini belirten Erol Dündar, Elips Haber'e yaptığı açıklamada zamların kesinleşmesi için resmi açıklamaların beklendiğini ifade etti.

SİGARAYA PAKET BAŞINA 5 TL ZAM

ÖTV oranları açıklandıktan sonra daha net konuşmanın mümkün olacağını belirten Dündar, "Mevcut maliyetler ve vergi yükü dikkate alındığında alkollü içkilerde yüzde 15 ila 20 arasında, sigarada ise paket başına en fazla 5 TL civarında bir artış gündemde" dedi.