İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'yi hedef aldı! "Aklınızdan bile geçirmeyin"

Netanyahu, Miçotakis ve Hristodulidis ortak basın toplantısı düzenledi. İsim vermeden Türkiye'yi hedef alan Netanyahu, "Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluklar kurabileceklerini, hâkimiyet tesis edebileceklerini hayal edenlere sesleniyorum: Unutun bunu. Böyle bir şey olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin." ifadelerini kullandı.

Batı Kudüs'te bir araya gelen İsrail Başbakanı Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve GKRY lideri Hristodulidis ortak basın toplantısı düzenledi. Üç lider, konuşmalarında savunma ve diğer alanlarda işbirliğini artırma vurgusu yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, zirvede güvenlik başta olmak üzere enerji, teknoloji ve diğer alanlarda işbirliğini ayrıntılı şekilde tartıştıklarını kaydetti.

Netanyahu konuşmasında isim vermeden Türkiye’yi de hedef aldı. İsrail Başbakanı, “Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluklar kurabileceklerini, hâkimiyetlerini geri getirebileceklerini hayal edenlere şunu söylüyorum: Unutun bunu. Böyle bir şey olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ortak basın toplantısında şunları söyledi:

“Üçümüz de, atalarımızın yurtlarındaki tarihimizle gurur duyarken, geleceği kararlılıkla kucaklıyoruz.

Doğrudur; ülkelerimizin her biri geçmişte, art arda gelen imparatorluklar tarafından fethedildi.

Ancak cesaret ve fedakârlık sayesinde modern çağda bağımsızlığımızı kazandık. Yunanistan 195 yıl önce; İsrail 78 yıl önce; Kıbrıs ise 65 yıl önce.

Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluklar kurabileceklerini, hâkimiyetlerini geri getirebileceklerini hayal edenlere şunu söylüyorum: Unutun bunu. Böyle bir şey olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin.

Kendimizi savunmaya kararlıyız ve bunu yapabilecek güce sahibiz; aramızdaki iş birliği de bu kapasiteyi daha da güçlendiriyor. Doğu Akdeniz’de üç gerçek demokrasi olarak birlikte güvenliği, refahı ve özgürlüğü ilerleteceğiz.

