Asensio ile ilgili son durum Fenerbahçelileri kaygılandırdı

Fenerbahçe formasını giydiği son maçlarda sergilediği etkili performansla öne çıkan Marco Asensio hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Atletico Madrid’in teknik patronu Diego Simeone’nin, deneyimli hücum oyuncusunu transfer listesine aldığı ifade ediliyor. Asensio’nun 2026 Dünya Kupası hedefi doğrultusunda İspanya’ya dönmeye sıcak baktığı ve bu kapsamda sürpriz bir transfer ihtimalinin konuşulduğu aktarıldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen İspanyol futbolcu Marco Asensio hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

ATLETICO MADRID'DEN KANCA

Fichajes'te yer alan habere göre; Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Marco Asensio'yu kadrosunda görmek istiyor. Haberde, 29 yaşındaki futbolcunun La Liga tecrübesi, Avrupa arenasındaki geçmişi, tekniği, şut yeteneği ve oyunu okuma becerisine dikkat çekildi.

HEDEFİ DÜNYA KUPASI

Haberin devamında, deneyimli oyuncunun 2026 Dünya Kupası'na gitmek istediği, bu doğrultuda daha ön planda olmak adına İspanya'ya sürpriz bir transfer gerçekleştirebileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'de toplamda 18 maça çıkan Asensio, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin, sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

