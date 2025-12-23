Sadettin Saran istifa edecek mi? Yakın çevresi açıkladı

Gazeteci Barış Terkoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması sonrası istifa çağrılarıyla ilgili Saran'ın yakın çevresiyle görüştü. Taraftarın ve camianın Saran'a destek görüntülerine dikkat çeken Terkoğlu, "Şu aşamada Sadettin Saran istifa etmeyi düşünmüyor." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ve adli kontrolle serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'a, bazı çevreler tarafından kulüp başkanlığından istifa çağrıları geldi.

Tartışmaların odağındaki Saran'ın ne yapacağı merak konusu olurken, istifa çağrılarına yanıt gecikmedi.

Camia Saran'a sahip çıktı

Gazeteci Barış Terkoğlu, Saran'a çok yakın çevrelerle konuştu ve istifa ile ilgili Saran'ın görüşünü Onlar TV'de paylaştı:

"Camia içinde konuşulanları söylüyorum. Kulübu korumak lazım. İstifa etse daha mı iyi olur diyenler var. Bazı isimler devreye giriyor. Camianın ağabeyleri olan. Bu isimler mi gelir. Ben de bunu anlamak için Saran'a çok yakın isimleri aradım. Dedim ki Sadettin Saran ne yapacak? Herkesin merak ettiği cevabı söyleyeyim. Şu aşamada Sadettin Saran istifa etmeyi düşünmüyor. Onun kanaatinin çevresi adına güçlenmesini sağlayan birkaç şey olmuş. Fenerbahçe camiası son maçta da görüldü Saran'a sahip çıkmış, havaalanına gelmiş. Ali Koç açıklama yaptı o önemli. Bir anlamda Fenerbahçe içinden sahip çıkar görüntüsünün verilmesi camia benim arkamda havasına neden olmuş. Bize yönelik itibar suikastı, operasyon var diyorlar. O günden beri duayen hukukçularla konuşulmuş. Saran'a yakın kaynaklara ihtimalleri sordum ne beklediklerini sordum. Tutuklanmayı beklemediklerini söylediler."

"O testlerin sonucu o kadar önemli ki"

Saran'ın görevinin başında olduğunu ve yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladığını belirten Terkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bütün bu tablonun şöyle değişebileceğini düşünüyorum. O testlerin sonucu o kadar önemli ki. O testlerin sonucu örneğin negatif çıkarsa zaten tartışma tamamlanır. Pozitif çıkarsa bir sürü şey değişebilir. Yargı bir ihtimal bir başka adli tedbir uygulayabilir. O zaman camia içinde Saran'a istifa baskısı yapılabilir. Saran'a yakın isimlere sordum. Saran'ın testi pozitif çıkarsa savcılık daha önce yaptığı gibi savcılık tutuklama tedbiri uygularsa ne yaparsınız? Bu ihtimali düşünmek bile istemediklerini söylediler. Cevap verilemeyeceğini söylediler.

Böyle ihtimal olursa benim yorumum burası belki de o gün kulübü korumak adına dahi olsa belki böyle bir tedbir alabilir."