400 yıllık tarihi han Koç Holding tarafından satın alındı

Ankara'nın en eski tarihi mekanlarından Pilavoğlu Hanı'nın çoğunluk hisseleri Koç Holding tarafından satın alındı.

Koç Holding, turizm ve kültür-sanat alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Ankara’da, 16–17. yüzyıllarda inşa edildiği tahmin edilen şehirdeki en eski tarihi yapılardan biri olan Pilavoğlu Han’ın çoğunluk hisselerinin devri için işletmeci Mustafa Koçer ile Koç Grubu arasında anlaşma sağlandı.

Hisseler Koç Grubu tarafından satın alındı
Gazeteci Olcay Aydilek, Ankara’nın Altındağ ilçesi Atpazarı’nda bulunan tarihi Pilavoğlu Hanı’nın satıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiğini aktardı. 17. yüzyılda inşa edilen handa faaliyet gösteren kiracı esnaf, kendilerine bir bilgilendirme mesajı ulaştığını belirterek, “Mustafa Koçer’e ait hisselerin satışının tamamlandığı bildirildi. Hisselerin Koç Grubu tarafından satın alındığı ifade ediliyor” dedi.

Kapsamlı bir restorasyona tabi tutulacak
 Pilavoğlu Han'ın, Koç Holding’in devralmasının ardından kapsamlı bir restorasyona tabi tutulması bekleniyor.

