Köprü ve otoyollara zam! 2026 yılında köprüden geçiş ne kadar olacak?

Köprü ve otoyollara zam! 2026 yılında köprüden geçiş ne kadar olacak?

TÜRKİYE'deki köprü ve otoyolları 1 Ocak 2026 itibariyle zam geldi. Son dakika haberini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu. Bakanın verdiği bilgiye göre köprü ve otoyollara yüzde 25,49 oranında zam yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılı itibarıyla köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yapılacak artış oranını resmen duyurdu. Yeniden Değerleme Oranı baz alınarak belirlenen yeni tarifeyle, karayolu ulaşım maliyetleri Ocak ayı itibarıyla güncellenecek.

KÖPRÜ OTOYOL ZAM ORANI
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde bulunan köprü ve otoyollardaki fiyat artışının yasal bir zorunluluk olan Yeniden Değerleme Oranı’na göre şekillendiğini belirtti. Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada zam oranıyla ilgili şunları söyledi:

-"Karayollarına ait köprü ve otoyol ücretleri yeniden değerleme oranında artacak. Yeni yılda köprü ve otoyol ücreti yüzde 25,49 oranında zamlanacak."

OSMANGAZİ DAHİL YAP İŞLET KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI NE KADAR?
Bakan Uraloğlu, kamu özel işbirliği modeli ile yapılan köprü ve otoyollara gelecek zamla ilgili de şunları söyledi:

-"Yap işlet devret modeli ile yapılan otoyollarda sözleşmedeki durumumuz nedir? Ona bakacağız, bazen %10 belki bir düzenleme yapıyor olabiliriz. Yeniden değerleme oranı yine elimizde. Bir de enflasyon ne oldu? Mutlaka enflasyonun ulaşımı etkileyen miktarı ne kadardır? Bunları dikkate alarak bir düzenleme yapalım diye düşünüyoruz"
