Türk devi giyim markası resmen satıldı! Bakın kim aldı?

Giyim sektöründe önemli bir satış gerçekleşti. Saat & Saat, Türk giyim markası Aydınlı Grubu satın aldı. Yaklaşık 450'den fazla U.S. Polo Assn. mağazası bulunuyor.

United States Polo Association (USPA) Global, Aydınlı Hazır Giyim San. Tic. AŞ'nin (Aydınlı Grup), HRK Holding AŞ (Saat & Saat) tarafından satın alındığını duyurdu. USPA Global tarafından yapılan açıklamada, her iki şirketin USPA Global'ın milyarlarca dolarlık spor markası ve USPA'nın (United States Polo Association ) resmi markası olan U.S. Polo Assn.'ın lisanslı ortakları olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

50'DEN FAZLA ÜLKEYE ULAŞACAK

Açıklamada, markanın en büyük ortaklarından biri olarak Aydınlı'nın satın alınmasının Türkiye, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika genelinde 50'den fazla ülkeye erişim imkanı sağlayacağı vurgulanarak, Saat & Saat CEO'su Ramazan Kaya'nın, Aydınlı Grup CEO'su olarak görev yapacağı kaydedildi.

YÜZLERCE MAĞAZASI VAR!

Aydınlı'nın satın alınmasıyla Saat & Saat'in, küresel hazır giyim endüstrisine girerek şirketin bölgesel portföyünü başarılı saat işinin yanında genişletmeyi hedeflediği aktarılan açıklamada, yaklaşık 450'den fazla U.S. Polo Assn. mağazası ve birden fazla markalı dijital site ile U.S. Polo Assn.'ın rekor büyümesini sürdüreceği bildirildi.

Açıklamada, Aydınlı'nın monobrand mağazalar, departmanlı mağazalar ve e-ticaret kanallarını kapsayan köklü bir satış ağı ve önemli büyüme potansiyeli ile şu anda bölgedeki önde gelen perakende güçlerinden biri olarak dikkat çektiğine işaret edildi.

SATIŞ HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen USPA Global Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) J. Michael Prince, Saat & Saat Kurucusu ve CEO'su olarak Ramazan Kaya'yı, Aydınlı'yı yakın zamanda satın almasından dolayı tebrik ettiklerini belirtti.

Prince, "U.S. Polo Assn.'ın uzun vadeli bir ortağı olarak, bu stratejik geçişin küresel spor markamıza, önümüzdeki yıllarda bölge genelinde 1 milyar dolarlık perakende satışını hedefleyerek işimizi yükseltme ve genişletme fırsatı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ BİR TEMEL İNŞA ETTİK"

Aydınlı'nın geçmiş dönem başkanı Şeref Safa'ya liderliği ve TMSF'ye yıllar boyunca verdikleri destek için teşekkür etmek istediğini aktaran Prince, "Birlikte, parlak bir geleceğe yol açacak güçlü bir temel inşa ettik." açıklamasını yaptı.



"ORTAK VİZYONUMUZU YANSITIYOR"
Saat & Saat CEO'su Ramazan Kaya da U.S. Polo Assn. ile dünyanın en dinamik perakende pazarlarından birinde varlıklarını genişletmekten ve güçlendirmekten gurur duyduklarını belirtti.

Kaya, şunları kaydetti:

"Bu satın alma, büyümeyi hızlandırmamıza, yeteneklerimizi geliştirmemize ve hem şirketimizi hem de markayı Türkiye, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika'da güçlü bir sonraki aşama için konumlandırmamıza olanak tanıyor. Bu dönüm noktası, ikonik bir küresel markayı yükseltirken temsil ettiği yaşam tarzı aracılığıyla yenilik yapmaya ve ilham vermeye devam eden U.S. Polo Assn. ile ortak vizyonumuzu yansıtıyor. Saat & Saat ekibi, geleceği birlikte şekillendirme fırsatından enerji alıyor." 

