Mitsubishi Heavy klimada kış aylarına özel kampanya

Mitsubishi Heavy Industries (MHI), split klima çözümleri için kış aylarını kapsayan özel bir kampanyaya imza atıyor. Bu kapsamda MHI split klimalar, peşin fiyatına 9 taksite varan ödeme imkânıyla sunuluyor.

Abone ol

Kış aylarında ısınma konusunda verimlilik, kullanım kolaylığı ve dört mevsim performans sunan çözümler öne çıkarken, Mitsubishi Heavy Industries split klimalar kış döneminde de dengeli bir iklimlendirme sağlıyor.

Kullanılan akıllı teknolojilerle elektrik kullanımını da dengeleyen MHI klimalar, çevrim içi bir sistemle, siz evinize varmadan bile evdeki ısıyı ayarlayabilme fırsatı sunuyor. Mitsubishi Heavy Industries split klimalar sağladığı artı değerlerle tam bir fiyat-performans ürünü olduğunu ispatlıyor.

Üstelik Mitsubishi Heavy Industries, split klima çözümleri için kış aylarını kapsayan özel bir kampanyaya imza atıyor. Bu kapsamda Mitsubishi Heavy Industries split klimalar, kış aylarında peşin fiyatına 9 taksite varan ödeme imkânıyla sunuluyor.

Kış aylarında konforu destekleyen çözümler

Mitsubishi Heavy Industries split klimalar; Wi-Fi kontrol özelliği sayesinde sıcaklığın uzaktan yönetilebilmesine olanak tanırken, Smart M-Air uygulaması üzerinden kullanıcıların iklimlendirme ayarlarını bulundukları yerden kolayca kontrol edebilmesini sağlıyor. Ortam sıcaklığını hassas biçimde dengeleyen sistem yapısı, gereksiz enerji tüketimini azaltarak kış aylarında verimli bir kullanım sunuyor. Akıllı sensör teknolojisiyle desteklenen bu yapı, kullanım alışkanlıklarına uyum sağlayarak konfor seviyesini korurken enerji verimliliğini artırıyor. Wi-Fi kontrol özelliği ZTL ve ZSX model serilerinde standart olarak yer alırken, uzun ömürlü konfor anlayışı ve garanti kapsamı kış döneminde de güvenilir bir iklimlendirme deneyimi sağlıyor. Kampanya kapsamında Garanti BBVA, Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, QNB Finansbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kredi kartlarına 9 ay taksit fırsatıyla ödeme kolaylığı sunuluyor.

Mitsubishi Heavy Industries, split klima ürün gamıyla, kış aylarında da en düşük sıcaklıklarda bile farklı yaşam alanlarının iklimlendirme ihtiyaçlarına yönelik akıllı, verimli ve avantajlı çözümler sunmayı sürdürüyor.