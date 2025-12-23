BIST 11.354
DOLAR 42,83
EURO 50,66
ALTIN 6.177,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: İki araçta 6 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: İki araçta 6 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki araca gizlenmiş 6 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

2 ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Bu kapsamda ilçede ekiplerce durdurulan 2 araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, araçların farklı yerlerine gizlenmiş 20 parça halinde 6 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen muhtelif miktarda para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
400 yıllık tarihi han Koç Holding tarafından satın alındı
400 yıllık tarihi han Koç Holding tarafından satın alındı
Trafikte ezber bozan düzenleme: Sürücüleri isyan ettiren adaletsizlik 1 Ocak'ta ortadan kalkıyor
Trafikte ezber bozan düzenleme: Sürücüleri isyan ettiren adaletsizlik 1 Ocak'ta ortadan kalkıyor
Yılbaşından sonra Meclis'te! Binlerce öğrenciye af geliyor
Yılbaşından sonra Meclis'te! Binlerce öğrenciye af geliyor
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın toplanacak
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın toplanacak
Call of Duty oyununun yaratıcısı trafik kazasında öldü
Call of Duty oyununun yaratıcısı trafik kazasında öldü
Bu çiçeğin 35 gramını yurt dışına kaçırmak istedi! 557 bin liradan fazla ceza yedi
Bu çiçeğin 35 gramını yurt dışına kaçırmak istedi! 557 bin liradan fazla ceza yedi
Tüketicinin korunmasına yönelik idari para cezaları artırıldı
Tüketicinin korunmasına yönelik idari para cezaları artırıldı
Saat & Saat, Türk giyim markası Aydınlı Grubu satın aldı
Saat & Saat, Türk giyim markası Aydınlı Grubu satın aldı
Meğer Şafak Sezer'in filminde oynamış! Ela Rümeysa bu rolle gündem oldu
Meğer Şafak Sezer'in filminde oynamış! Ela Rümeysa bu rolle gündem oldu
İstanbul'a yağmur yağdı trafik yine felç oldu
İstanbul'a yağmur yağdı trafik yine felç oldu
Tiryakisine sigarayı bıraktıcak yeni zam yolda! Tarih belli oldu
Tiryakisine sigarayı bıraktıcak yeni zam yolda! Tarih belli oldu
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik soruşturmada 28 zanlı yakalandı
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik soruşturmada 28 zanlı yakalandı