BIST 11.354
DOLAR 42,83
EURO 50,66
ALTIN 6.177,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Büyükçekmece'deki motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti

Büyükçekmece'deki motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de, hafif ticari araçla çarpışan motosiklette bulunan 17 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Celaliye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde hafif ticari araçla, karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Jiyan Ulus (17) ile arkasında oturan Muhammed Seçkin (17) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Görgü tanığı Canan Dağlı, kazayı görünce oğluna haber verdiğini ve koşarak yardıma gittiklerini, yaralıların durumunu görünce fenalaştığını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK Başkanı ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK Başkanı ile görüştü
Köprü ve otoyollara zam! Son dakika haberini bakan duyurdu işte zam oranı
Köprü ve otoyollara zam! Son dakika haberini bakan duyurdu işte zam oranı
Asgari ücrete zam gelmeden etiketler değişti bile!
Asgari ücrete zam gelmeden etiketler değişti bile!
Köprü ve otoyollara zam! 2026 yılında köprüden geçiş ne kadar olacak?
Köprü ve otoyollara zam! 2026 yılında köprüden geçiş ne kadar olacak?
Hazine Kulesi restore ediliyor! Belediye harekete geçti...
Hazine Kulesi restore ediliyor! Belediye harekete geçti...
Dünya'nın etrafında yeni kalkan oluştu! İnsanlık farkına varmadan yaptı
Dünya'nın etrafında yeni kalkan oluştu! İnsanlık farkına varmadan yaptı
Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon dedesini anlattı
Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon dedesini anlattı
Türk devi giyim markası resmen satıldı! Bakın kim aldı?
Türk devi giyim markası resmen satıldı! Bakın kim aldı?
12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurmuştu! Yaptığı paylaşım dikkat çekti
12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurmuştu! Yaptığı paylaşım dikkat çekti
Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerine katılan ünlüler: Şeyma Subaşı, Derin Talu...
Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerine katılan ünlüler: Şeyma Subaşı, Derin Talu...
Mitsubishi Heavy klimada kış aylarına özel kampanya
Mitsubishi Heavy klimada kış aylarına özel kampanya
Yağışlar işe yaradı diye seviniyorduk! Prof. Kadıoğlu son durumu açıkladı
Yağışlar işe yaradı diye seviniyorduk! Prof. Kadıoğlu son durumu açıkladı