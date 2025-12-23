BIST 11.354
Erzurum'da devrilen araçtaki 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Erzurum'da bir aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da bir aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

A.C. idaresindeki 36 AAV 758 plakalı SUV tipi araç, Erzurum-Ağrı kara yolunun Canlı Hayvan Borsası yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile F.C, K.C, S.C. ve A.D.C. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçtakileri sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan F.C'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

