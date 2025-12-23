Fenerbahçe'de 'Skriniar' bilmecesi sona erdi

Fenerbahçe yönetimi, savunmanın lideri Milan Skriniar için transfer tartışmalarına noktayı koydu. Sarı-lacivertliler, Slovak stoperi “dokunulmaz” ilan ederek ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak ve şampiyonluk yarışında kadro istikrarını koruyacak.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ara transfer döneminde PSG'den kadrosuna kattığı ve kısa sürede kaptanlığa yükselen Milan Skriniar hakkındaki transfer dedikodularına yanıt geldi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertli yönetimin Slovak yıldızı "dokunulmaz" ilan ettiğini ve Ocak ayında ayrılığa izin vermeyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki savunma hattının lideri Milan Skriniar'ın geleceği netleşti. Ara transfer dönemi yaklaşırken adı Avrupa devleriyle anılan 29 yaşındaki stoper için kulüp yönetimi tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

"MÜZAKEREYE KAPALI"

Uluslararası transfer piyasasının nabzını tutan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Skriniar'ı projenin en kritik parçalarından biri olarak görüyor. Kulüp, oyuncuyu "dokunulmaz" (untouchable) statüsünde değerlendirerek, Ocak ayında gelecek herhangi bir teklifi müzakereye dahi açmayacak.

MİLAN İDDİALARINA KAPI DUVAR

Yaz döneminde Paris Saint-Germain'den bonservisi alınan ve performansıyla savunmayı toparlayan Skriniar'ın adı son günlerde İtalyan devi AC Milan ile anılıyordu. Ancak sarı-lacivertli idarecilerin, şampiyonluk yolunda kadro istikrarını bozmak istemediği belirtildi.



TEDESCO'NUN VAZGEÇİLMEZİ

Sezon başında Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Domenico Tedesco'nun oyun planında Skriniar kilit bir rol oynuyor. Kısa sürede takım kaptanlığına getirilen tecrübeli savunmacı, hem saha içi liderliği hem de performansıyla teknik heyetin güvenini kazanmış durumda. Yönetimin, savunma hattını koruyarak Ocak transfer döneminde enerjisini hücum hattına yapılacak takviyelere harcayacağı öğrenildi.