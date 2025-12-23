BIST 11.322
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye 'Musaba' tepkisi: Terbiyesizlik!

Fenerbahçe'nin Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba için transfer girişimlerinde bulunduğu konuşulurken Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan açıklama geldi. Yıldırım, "Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı. Terbiyesizlik. Oyuncunun serbest kalma maddesini kullanarak almaya çalıştıklarını biliyorum." dedi.

Devre arası transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Hollandalı futbolcu Anthony Musaba'yı transfer listesine aldı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Musaba'yı özellikle istediği öğrenildi.

Musaba'nın menajerinin, Fenerbahçe ile görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldiği belirtilirken, bu gelişme transfer iddialarını daha da güçlendirdi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, konuyla ilgili olarak Sezgin Gelmez'e yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı.

Yıldırım, "Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı. Terbiyesizlik. Oyuncunun serbest kalma maddesini kullanarak almaya çalıştıklarını biliyorum. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Kontratta serbest kalma için belirlenen bir bedel var. O miktarı peşin öderlerse oyuncuyu alabilirler” ifadelerini kullandı.

Musaba’nın Samsunspor ile olan sözleşmesinde, Türkiye içi transferler için 6 milyon euro, yurt dışı transferler için ise 5 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Samsunspor formasıyla 22 maçta görev alırken 6 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.

