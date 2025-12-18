Fenerbahçe'de bir devir sona erdi! Ayrılık resmen duyuruldu

Fenerbahçe Kulübü, 2005 yılından bu yana voleybol takımlarında çeşitli görevlerde bulunan sportif direktör Dariusz Stanicki ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Voleybol takımlarımızın sportif direktörü olarak uzun yıllar kulübümüze hizmet eden Sayın Dariusz Stanicki ile yollarımız ayrılmıştır. Görev yaptığı dönem boyunca voleybol şubemizin kurumsal yapısının güçlenmesine, sportif başarılarının artmasına ve bugün ulaştığı saygın konuma katkı sağlayan Sayın Stanicki, kulübümüz voleybol yapılanmasında önemli ve kalıcı bir emek ortaya koymuştur.

Kulübümüzün değerlerini her zaman sorumluluk bilinciyle temsil eden; bilgi birikimi ve tecrübesiyle sporcularımıza ve teknik ekiplerimize katkı sunan Sayın Dariusz Stanicki'ye, bugüne kadar vermiş olduğu tüm emekler için teşekkür ederiz. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz."