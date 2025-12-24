İstifa edecek mi? Sadettin Saran'ın Fenerbahçe kararı belli oldu!

Gazeteci İsmail Saymaz, uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili kararını açıkladı. Saymaz'ın canlı yayında aktardığı bilgiye göre, Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığını bırakmayacağını ve istifa etmeyeceğini yakın çevresine söyledi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain ve metabolitleri testinin pozitif olduğu belirlendi. Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Savcılık tarafından uyuşturucu testi yapılan Sadettin Saran’ın saçından alınan örneklerde testin pozitif çıkmasının ardından gözler Saran'a çevrilmişti.

Sadettin Saran'ın Fenerbahçe kararı belli oldu

Sadettin Saran'ın Fenerbahçe kararı da belli oldu. Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın canlı yayında aktardığı bilgiye göre, Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığını bırakmayacağını ve istifa etmeyeceğini yakın çevresine açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Saran'ın avukatlarının ayrıca Adli Tıp raporuna da itiraz edecekleri öğrenildi.

İsmail Saymaz'dan Saran paylaşımı

İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sadettin Saran'ın kararını açıkladı. Saymaz, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

Sadettin Saran’ın çevresinden edindiğim bilgiye göre: Fenerbahçe Başkanı henüz ifade için savcılığa davet edilmedi.

Saran, kokain kullandığı iddiasını reddediyor.

Avukatları Adli Tıp raporuna itiraz edecek.

Saran, şimdilik istifayı düşünmüyor.

Gün içinde açıklama yapacak.