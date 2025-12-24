BIST 11.351
DOLAR 42,85
EURO 50,72
ALTIN 6.193,27
HABER /  GÜNCEL

İstifa edecek mi? Sadettin Saran'ın Fenerbahçe kararı belli oldu!

İstifa edecek mi? Sadettin Saran'ın Fenerbahçe kararı belli oldu!

Gazeteci İsmail Saymaz, uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili kararını açıkladı. Saymaz'ın canlı yayında aktardığı bilgiye göre, Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığını bırakmayacağını ve istifa etmeyeceğini yakın çevresine söyledi.

Abone ol

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain ve metabolitleri testinin pozitif olduğu belirlendi.  Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Savcılık tarafından uyuşturucu testi yapılan Sadettin Saran’ın saçından alınan örneklerde testin pozitif çıkmasının ardından gözler Saran'a çevrilmişti.

Sadettin Saran'ın Fenerbahçe kararı belli oldu

Sadettin Saran'ın Fenerbahçe kararı da belli oldu. Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın canlı yayında aktardığı bilgiye göre, Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığını bırakmayacağını ve istifa etmeyeceğini yakın çevresine açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Saran'ın avukatlarının ayrıca Adli Tıp raporuna da itiraz edecekleri öğrenildi.

İsmail Saymaz'dan Saran paylaşımı

İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sadettin Saran'ın kararını açıkladı. Saymaz, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

Sadettin Saran’ın çevresinden edindiğim bilgiye göre: Fenerbahçe Başkanı henüz ifade için savcılığa davet edilmedi.
Saran, kokain kullandığı iddiasını reddediyor.
Avukatları Adli Tıp raporuna itiraz edecek.
Saran, şimdilik istifayı düşünmüyor.
Gün içinde açıklama yapacak.

İlgili Haberler
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu açıklandı! Saç örneğinde bulundu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi! "Bence gitti o"
Foto Galeri Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi! "Bence gitti o" Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Feribotun yanaştığı yere yürüyerek gidiliyor! Marmara'nın en büyüğünde durum çok kötü
Feribotun yanaştığı yere yürüyerek gidiliyor! Marmara'nın en büyüğünde durum çok kötü
Ümit Özdağ hakkında beraat kararı çıktı!
Ümit Özdağ hakkında beraat kararı çıktı!
Trump'ın Epstein'in özel uçağıyla seyahati bilinenden fazla çıktı
Trump'ın Epstein'in özel uçağıyla seyahati bilinenden fazla çıktı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağa ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağa ilişkin açıklama
Mayıs ayında olması gereken şimdi oldu! Hava sıcaklığı böyle yaptı, üretici tedirgin
Mayıs ayında olması gereken şimdi oldu! Hava sıcaklığı böyle yaptı, üretici tedirgin
Libya Genelkurmay başkanının uçağı neden düştü? Sırrı çözecek son dakika haberi
Libya Genelkurmay başkanının uçağı neden düştü? Sırrı çözecek son dakika haberi
Epstein dosyaları: E-posta yazışmaları ve arşivler erişime açıldı
Epstein dosyaları: E-posta yazışmaları ve arşivler erişime açıldı
Alperen Şengün dauble double yaptı ama galibiyete yetmedi
Alperen Şengün dauble double yaptı ama galibiyete yetmedi
Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Net ve brüt yeni asgari ücret bakın ne kadar! İşte 2026 asgari ücret zam oranı
Net ve brüt yeni asgari ücret bakın ne kadar! İşte 2026 asgari ücret zam oranı
Manisa'da kan donduran cinayet! Nazen nineyi 16 yaşındaki torunu öldürdü
Manisa'da kan donduran cinayet! Nazen nineyi 16 yaşındaki torunu öldürdü
Daikin'den "360 Derece Ev Konforu Yaklaşımı"
Daikin'den "360 Derece Ev Konforu Yaklaşımı"