Gözaltındaki Sadettin Saran'la ilgili karar ne olur? Son dakika gelişmesi

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'la ilgili son dakika gelişmeleri var. Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecek olan Sadettin Saran için çok yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sadettin Saran ilk gözaltı sonrası saç ve kan örneği vermiş ve serbest bırakılmıştı. İkinci kez gözaltına alınan Sadettin Saran'ın tutuklanıp tutuklanmayacağı merak konusu.

İSTANBUL Çağlayan adliyesinden son dakika haberleri var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran dün gece ikinci kez gözaltına alınmıştı. Geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda geçiren Sadettin Saran’ın, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

SAAT 09'DA GETİRİLECEK DENDİ AMA...
Saadettin Saran’ın saat 09.00’da adliyeye getirilmesi beklenirken henüz giriş yapmadığı öğrenildi.

FENERBAHÇELİLER ADLİYE ÖNÜNDE

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen adliye önünden ayrılmayan Fenerbahçeli taraftarlar, sloganlar ve marşlar eşliğinde Sadettin Saran’a olan desteklerini sürdürüyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da adliyeye geldi.

ADLİYE ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sadettin Saran’ın adliyeye sevki öncesinde Çağlayan’da güvenlik önlemleri artırıldı. Sabah saatlerinde adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA konuşlandırıldı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada "Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.

SADETTİN SARAN'IN UYUŞTURUCU TESTİ SONUCU

Sadettin Saran'ın kan ve saç örneklerine uyuşturucu testi yapılmıştı. Adli Tıp rapora göre, Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı. Sadettin Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.
Dün açıklanan test sonuçlarına itiraz eden Sadettin Saran “Pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım" diyerek özel bir kuruma başvurup yeni bir uyuşturucu testi yaptırmıştı. O testin sonuçları merak edilirken gece Saran gözaltına alındı. 

