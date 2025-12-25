BIST 11.403
DOLAR 42,84
EURO 50,65
ALTIN 6.169,11
HABER /  GÜNCEL

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Regaip Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Regaip Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "İslam coğrafyasında devam eden çok boyutlu şiddetin, zulmün bir an önce durmasını, yerini barış ve huzura bırakmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Abone ol

Arpaguş, yazılı açıklamasında, mübarek üç ayların manevi ikliminin habercisi Regaip gecesini idrak etmenin sevinç ve huzuru içinde olduklarını belirtti.

Bu gecenin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Arpaguş, "Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilen Regaip gecesi, yüce Rabbimizin kullarına lütuf ve ikramlarını hatırlatan ve ilahi rahmete yönelişi teşvik eden müstesna bir zaman dilimidir. Kuşkusuz bu özel vakitler, sıradanlığın içinde körelen kalplerimizi uyandırmak, ibadet bilincimizi ve kulluk şuurumuzu diri tutmak için ilahi bir hatırlatmadır. Bu tür vakitler, insanın kime ve neye rağbet ettiğini, nelere değer verip yöneldiğini samimiyetle sorgulaması için önemli duraklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Regaip gecesinin zamanın hızla akıp gittiği bir dünyada, Müslümanları durup düşünmeye, hayatı muhasebe etmeye, bireysel ve toplumsal sorumlulukları yeniden gözden geçirmeye çağırdığını vurgulayan Arpaguş, şunları kaydetti:

"Regaip gecesi, niyetlerimizi yenileyerek kalplerimizi iyiliğe, adalete, merhamete ve hakkaniyete yöneltmemiz ve hayatımızı bu değerler üzerine yeniden kurmamız gerektiğini hatırlatır. Bizleri rağbete müstahak bütün güzelliklerin sahibi olan yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşamaya davet eder. İçinde bulunduğumuz bu mübarek aylarda yapacağımız ibadetlerin kabul olmasını, gönüllerimizin hakiki değerlere yönelmesini, hayatımızın istikamet bulmasını ve bizler için tüm hayır kapılarının açılmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin Regaip gecesini tebrik ediyor, İslam coğrafyasında devam eden çok boyutlu şiddetin, zulmün bir an önce durmasını, yerini barış ve huzura bırakmasını temenni ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Sadettin Saran istifa edecek iddiası! Fenerbahçe Başkanlığına 2 isim aday
Sadettin Saran istifa edecek iddiası! Fenerbahçe Başkanlığına 2 isim aday
Masum görünüyor ama risk taşıyor: Çocuk odalarında nem tuzağına dikkat
Masum görünüyor ama risk taşıyor: Çocuk odalarında nem tuzağına dikkat
Irak'ta "İsrail ile normalleşme" çağrısı tartışma başlattı
Irak'ta "İsrail ile normalleşme" çağrısı tartışma başlattı
Şamil Tayyar'dan Sadettin Saran açıklaması: Kahin olmaya gerek yok
Şamil Tayyar'dan Sadettin Saran açıklaması: Kahin olmaya gerek yok
Kütüphane'ye uyuşturucu operasyonuna giden polis içeride savcıyla karşılaştı
Kütüphane'ye uyuşturucu operasyonuna giden polis içeride savcıyla karşılaştı
Başsavcı Akın Gürlek'ten daha büyük isimler var iddiasıyla ilgili açıklama
Başsavcı Akın Gürlek'ten daha büyük isimler var iddiasıyla ilgili açıklama
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
Karabük'te hareketli anlar! Kovalamaca kazayla bitti
Karabük'te hareketli anlar! Kovalamaca kazayla bitti
Muğla'da cadde ve sokaklar göle döndü ev ve işyerlerini su bastı
Muğla'da cadde ve sokaklar göle döndü ev ve işyerlerini su bastı
Adana’da baba dehşeti: İki çocuğunu öldürüp intihar etti
Adana’da baba dehşeti: İki çocuğunu öldürüp intihar etti
Korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı