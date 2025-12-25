Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Regaip Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "İslam coğrafyasında devam eden çok boyutlu şiddetin, zulmün bir an önce durmasını, yerini barış ve huzura bırakmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Arpaguş, yazılı açıklamasında, mübarek üç ayların manevi ikliminin habercisi Regaip gecesini idrak etmenin sevinç ve huzuru içinde olduklarını belirtti.

Bu gecenin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Arpaguş, "Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilen Regaip gecesi, yüce Rabbimizin kullarına lütuf ve ikramlarını hatırlatan ve ilahi rahmete yönelişi teşvik eden müstesna bir zaman dilimidir. Kuşkusuz bu özel vakitler, sıradanlığın içinde körelen kalplerimizi uyandırmak, ibadet bilincimizi ve kulluk şuurumuzu diri tutmak için ilahi bir hatırlatmadır. Bu tür vakitler, insanın kime ve neye rağbet ettiğini, nelere değer verip yöneldiğini samimiyetle sorgulaması için önemli duraklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Regaip gecesinin zamanın hızla akıp gittiği bir dünyada, Müslümanları durup düşünmeye, hayatı muhasebe etmeye, bireysel ve toplumsal sorumlulukları yeniden gözden geçirmeye çağırdığını vurgulayan Arpaguş, şunları kaydetti:

"Regaip gecesi, niyetlerimizi yenileyerek kalplerimizi iyiliğe, adalete, merhamete ve hakkaniyete yöneltmemiz ve hayatımızı bu değerler üzerine yeniden kurmamız gerektiğini hatırlatır. Bizleri rağbete müstahak bütün güzelliklerin sahibi olan yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşamaya davet eder. İçinde bulunduğumuz bu mübarek aylarda yapacağımız ibadetlerin kabul olmasını, gönüllerimizin hakiki değerlere yönelmesini, hayatımızın istikamet bulmasını ve bizler için tüm hayır kapılarının açılmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin Regaip gecesini tebrik ediyor, İslam coğrafyasında devam eden çok boyutlu şiddetin, zulmün bir an önce durmasını, yerini barış ve huzura bırakmasını temenni ediyorum."