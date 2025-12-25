BIST 11.399
Fenerbahçe'de ilk yarının en hırçın futbolcusu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin en "hırçın" futbolcusu, Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde oldu.

Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17. haftalık ilk yarısı sona ererken sarı-lacivertli ekipte forma giyen futbolculardan 18'i, 17 haftalık periyotta 40 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.

Takımda tek kırmızı kart gören isim olan Jayden Oosterwolde, aynı zamanda 4 kez de sarı kartla cezalandırılırken bu sezon takımını lig maçlarında 2 kez yalnız bıraktı.

Sarı kart raporu

Fenerbahçe'de ilk yarıda 4 futbolcu sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

1 kırmızı kart, 4 sarı kart gören Jayden Oosterwolde'yi 5'er sarı kart gören Milan Skriniar, İsmail Yüksek ve Nelson Semedo takip etti.

Jayden Oosterwolde 2, Milan Skriniar, Nelson Semedo ve İsmail Yüksek ise birer maçta cezaları sebebiyle forma giyemedi.

Archie Brown ve Edson Alvares 3'er, Jhon Duran, Ederson ve Kerem Aktürkoğlu 2'şer, Youssef En-Nesryi, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Tarık Çetin, Levent Mercan, Fred, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci de 1'er kez sarı kartla cezalandırılan oyuncular oldu.

