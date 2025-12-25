Golf Dondurma ‘Dondurma’ kategorisinde yılın en iyi firması seçildi

Golf Dondurma, Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Kulübü’nün düzenlediği Gıdanın Yıldızları Ödül Töreni’nde ‘Dondurma’ kategorisinde yılın en iyi iirması seçildi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Gıdanın Yıldızları: Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Zirvesi”, gıda sektörünün bugününü ve geleceğini şekillendiren başlıkları Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında bir araya getirdi.

Zirvenin ardından düzenlenen Gıdanın Yıldızları Ödül Töreni, büyük bir heyecana sahne oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ödüller, 40 farklı kategoride sahiplerini buldu. Öğrenci bakış açısıyla verilen bu ödüller, markaların sektördeki algısını ve gelecek nesiller nezdindeki karşılığını ortaya koyması açısından dikkat çekti.

Her kategori için en sevilen markaların oylandığı ankette Golf Dondurma, “Dondurma” kategorisinde Yılın En İyi Firması seçilerek, ödüle layık görüldü. Gecede ödülü Golf Dondurma Ar-Ge ve İnovasyon Müdürü Ramazan Tunçay teslim aldı. Golf Dondurma, Ar-Ge gücü, inovatif ürünleri ve kalite standartlarından ödün vermeyen üretim anlayışıyla sektörde yarattığı farkı bir kez daha tescillemiş oldu.

“Bizim Dondurmamız” anlayışıyla güvenilir ve sürdürülebilir üretimi merkeze alan; içerikteki şeffaflık ve kalite hassasiyetini tüm süreçlerinin temelinde konumlandıran Golf Dondurma’nın kazandığı bu ödül markanın kalitesinin yalnızca bugün değil, geleceğin tüketicileri olan gençler nezdinde de güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koydu. Öğrencilerin oylarıyla verilen ödül, Golf Dondurma’nın yenilikçi vizyonunu ve kalite odaklı yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. Verilen ödül üzerine değerlendirmelerde bulunan Golf Dondurma Ar-Ge ve İnovasyon Müdürü Ramazan Tunçay, “Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla ‘Dondurma’ kategorisinde ‘Yılın En İyi Firması’ seçilmek bizim için büyük bir gurur. Bu anlamlı ödül için tüm öğrencilere ve organizasyonda emeği geçen YTÜ Gıda Kulübü’ne gönülden teşekkür ederiz. Golf Dondurma olarak; kalite, güven ve inovasyonu odağımıza alan üretim anlayışımızla, tüketicilerimize en kaliteli dondurma deneyimini sunmak için aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.