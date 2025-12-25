Dev düzenleme yürürlükte! Yüz binlerce kişinin borcu silindi
11. Yargı Paketi kapsamında kabul edilecek Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borçları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve faizlerin tahsil edilmesinden vazgeçildi. Yaklaşık 1 milyon 500 bin kişinin yararlanacağı düzenleme ile toplamda 3 milyon 258 milyon liralık borcun silinmesi öngörülüyor.
Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak anılan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte yüz binlerce vatandaşın kamuya olan borç yükünü hafifleten önemli bir adım atılmış oldu.
KRİTİK TARİH 1 OCAK 2016
Düzenlemenin 29'uncu maddesiyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici bir madde eklendi. Buna göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait olup ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçildi.
KAMUYA OLAN BORÇ YÜKÜ HAFİFLEYECEK
Maddenin gerekçesinde, prim borcunu ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borç yükünün hafifletilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. Yapılandırma düzenlemelerinden yararlanamayan ya da yararlansa bile borcunu ödeyemeyen kişiler için ödeme kolaylığı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.
1,5 MİLYON KİŞİNİN BORCU SİLİNDİ
Düzenlemeden yaklaşık 1 milyon 500 bin kişinin yararlanacağı tahmin ediliyor. Toplamda 3 milyar 258 milyon liralık prim, gecikme zammı ve gecikme cezası borcunun silineceği öngörülüyor. Uygulamanın özellikle gelir testine girmemiş, gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen ve çeşitli yapılandırmalara rağmen borçlarını kapatamayan kişileri kapsadığı belirtiliyor.