Dev düzenleme yürürlükte! Yüz binlerce kişinin borcu silindi

1,5 MİLYON KİŞİNİN BORCU SİLİNDİ

Düzenlemeden yaklaşık 1 milyon 500 bin kişinin yararlanacağı tahmin ediliyor. Toplamda 3 milyar 258 milyon liralık prim, gecikme zammı ve gecikme cezası borcunun silineceği öngörülüyor. Uygulamanın özellikle gelir testine girmemiş, gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen ve çeşitli yapılandırmalara rağmen borçlarını kapatamayan kişileri kapsadığı belirtiliyor.