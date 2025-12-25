BIST 11.399
DOLAR 42,84
EURO 50,65
ALTIN 6.169,55
HABER /  EKONOMİ

Kapasite kullanım oranı aralık ayı sonuçları belli oldu

Kapasite kullanım oranı aralık ayı sonuçları belli oldu

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), Aralık ayında, geçen aya göre değişim göstermeyerek yüzde 74,4 oldu.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, aralık ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1799 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,2 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO da değişim göstermeyerek 74,4 olarak kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aksa Enerji'nin Gana'daki Kumasi Santrali'nde ticari üretim başladı
Aksa Enerji'nin Gana'daki Kumasi Santrali'nde ticari üretim başladı
TCMB açıkladı: Reel kesimin güveni aralıkta arttı
TCMB açıkladı: Reel kesimin güveni aralıkta arttı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Regaip Kandili mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Regaip Kandili mesajı
İlk giden belli oldu! Galatasaray'da veda zamanı
İlk giden belli oldu! Galatasaray'da veda zamanı
Golf Dondurma ‘Dondurma’ kategorisinde yılın en iyi firması seçildi
Golf Dondurma ‘Dondurma’ kategorisinde yılın en iyi firması seçildi
Öğretmenlerden sonra fenomen avukatlar için düğmeye basıldı
Öğretmenlerden sonra fenomen avukatlar için düğmeye basıldı
"11. Yargı Paketi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
"11. Yargı Paketi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Kazakistan'da Türk tarihi için önemli keşif o yazıt Oğuzlar'a ait çıktı
Kazakistan'da Türk tarihi için önemli keşif o yazıt Oğuzlar'a ait çıktı
Schneider Electric'te üst düzey atama
Schneider Electric'te üst düzey atama
TBB'den Saran'ın gözaltına alınmasına sert tepki
TBB'den Saran'ın gözaltına alınmasına sert tepki
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni dönem! Bakan Şimşek: Güçlerini birleştiriyoruz
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni dönem! Bakan Şimşek: Güçlerini birleştiriyoruz
Yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristler yakalandı
Yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristler yakalandı