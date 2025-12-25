BIST 11.403
Schneider Electric'te üst düzey atama

Schneider Electric, Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanlığı görevine 1 Ocak 2026 itibarıyla Mehmet Özalp'in getirileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji teknolojileri şirketi Schneider Electric'te üst düzey bir atama gerçekleşti.

Bu kapsamda, mevcut Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı İsmail Yamangil, görevini 1 Ocak itibarıyla Mehmet Özalp'e devredecek.

Özalp, deneyimi, bölgeye ve sektöre hakimiyetiyle şirketin iş ortaklarıyla kurduğu işbirliğini daha da ileriye taşımaya odaklanacak.

Yamangil ise Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Ticari Dönüşüm Projeleri Lideri olarak şirketteki çalışmalarını sürdürecek.

İstanbul Erkek Lisesi mezunu Mehmet Özalp, 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü'nde Yüksek Lisans Programı'nı 2002 yılında tamamlayan Özalp, kariyer yolculuğuna 2004 yılında Proje Müdürü olarak Schneider Electric'e katılarak başladı.

Özalp, geçen 21 yılda şirkette ulusal ve uluslararası pek çok kritik rol üstlendi. Türkiye, İran ve Orta Asya Bölgesi Endüstri İş Biriminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getiren Özalp, Ortadoğu, Afrika Bölgesi Endüstri İş Biriminden sorumlu Başkan Yardımcılığı gibi üst düzey görevleri de yürüttü.

Mehmet Özalp, yeni görevi öncesinde, 2021 yılından bu yana Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Güç Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak bölgeye liderlik ediyordu.

