Şamil Tayyar'dan Sadettin Saran açıklaması: Kahin olmaya gerek yok

Şamil Tayyar, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a ilişkin olarak, "Bu soruşturmalarda benzer suçlamalara maruz kalmış ve testleri pozitif çıkmış isimler tutuklandı. Haliyle Saran’ın tutuklanma ihtimalini söylemek için kâhin olmaya gerek yok." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Saran, hakkındaki soruşturma kapsamında uyuşturucu testi pozitif çıktıktan sonra "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" ve "uyuşturucu kullanma" iddiasıyla başkanlık makamında gözaltına alındı.

Gazeteci ve eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesasından Sadettin Saran'a dair paylaşımda bulundu:

"Sadettin Saran’a isnat edilen suçlama, TCK’nın 188.maddesine göre kuruluyor. Uyuşturucu temini. Uyuşturucu kullanımı. Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma. Mehmet Akif, Rümeysa örneğinde olduğu gibi. Sözkonusu suçlarla ilgili istenen cezada alt sınır 10 yıl.

Bu soruşturmalarda benzer suçlamalara maruz kalmış ve testleri pozitif çıkmış isimler tutuklandı. Haliyle Saran’ın tutuklanma ihtimalini söylemek için kâhin olmaya gerek yok. Bir beklentiyi veya kararı değil bir gözlemi paylaştım.

Kişisel olarak her daim tutuklamanın ceza değil tedbir olarak uygulanmasını isteyen biriyim. Saran’ın da diğer şüphelilerin de tutuksuz yargılanmasını daha doğru bulurum.

Ama mevcut tabloda bu ihtimali zayıf buluyorum. Ayrıca, suçlama, 3 Temmuz’daki gibi kulubün değil şahsın eylemiyle ilgilidir. İkisi birbirinden farklıdır.

Yine test öncesi ‘devlete güveniyorum’ deyip test pozitif çıkınca özel kliniğe koşmak, başlangıçtaki doğru hamleyi gölgeledi. İlerleyen saatlerde kulüp yönetiminin son açıklamasıyla ortaya koyduğu mutedil yaklaşım şık oldu, başlangıçtaki pusu dağıttı. Özetle. Mevzu budur."