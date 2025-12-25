BIST 11.403
DOLAR 42,84
EURO 50,65
ALTIN 6.169,11
HABER /  GÜNCEL

Şamil Tayyar'dan Sadettin Saran açıklaması: Kahin olmaya gerek yok

Şamil Tayyar'dan Sadettin Saran açıklaması: Kahin olmaya gerek yok

Şamil Tayyar, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a ilişkin olarak, "Bu soruşturmalarda benzer suçlamalara maruz kalmış ve testleri pozitif çıkmış isimler tutuklandı. Haliyle Saran’ın tutuklanma ihtimalini söylemek için kâhin olmaya gerek yok." dedi.

Abone ol

Fenerbahçe Başkanı Saran, hakkındaki soruşturma kapsamında uyuşturucu testi pozitif çıktıktan sonra "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" ve "uyuşturucu kullanma" iddiasıyla başkanlık makamında gözaltına alındı.

Gazeteci ve eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesasından Sadettin Saran'a dair paylaşımda bulundu:

"Sadettin Saran’a isnat edilen suçlama, TCK’nın 188.maddesine göre kuruluyor. Uyuşturucu temini. Uyuşturucu kullanımı. Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma. Mehmet Akif, Rümeysa örneğinde olduğu gibi. Sözkonusu suçlarla ilgili istenen cezada alt sınır 10 yıl.

Bu soruşturmalarda benzer suçlamalara maruz kalmış ve testleri pozitif çıkmış isimler tutuklandı. Haliyle Saran’ın tutuklanma ihtimalini söylemek için kâhin olmaya gerek yok. Bir beklentiyi veya kararı değil bir gözlemi paylaştım.

Kişisel olarak her daim tutuklamanın ceza değil tedbir olarak uygulanmasını isteyen biriyim. Saran’ın da diğer şüphelilerin de tutuksuz yargılanmasını daha doğru bulurum.

Ama mevcut tabloda bu ihtimali zayıf buluyorum. Ayrıca, suçlama, 3 Temmuz’daki gibi kulubün değil şahsın eylemiyle ilgilidir. İkisi birbirinden farklıdır.

Yine test öncesi ‘devlete güveniyorum’ deyip test pozitif çıkınca özel kliniğe koşmak, başlangıçtaki doğru hamleyi gölgeledi. İlerleyen saatlerde kulüp yönetiminin son açıklamasıyla ortaya koyduğu mutedil yaklaşım şık oldu, başlangıçtaki pusu dağıttı. Özetle. Mevzu budur."

ÖNCEKİ HABERLER
Kütüphane'ye uyuşturucu operasyonuna giden polis içeride savcıyla karşılaştı
Kütüphane'ye uyuşturucu operasyonuna giden polis içeride savcıyla karşılaştı
Başsavcı Akın Gürlek'ten daha büyük isimler var iddiasıyla ilgili açıklama
Başsavcı Akın Gürlek'ten daha büyük isimler var iddiasıyla ilgili açıklama
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
Karabük'te hareketli anlar! Kovalamaca kazayla bitti
Karabük'te hareketli anlar! Kovalamaca kazayla bitti
Muğla'da cadde ve sokaklar göle döndü ev ve işyerlerini su bastı
Muğla'da cadde ve sokaklar göle döndü ev ve işyerlerini su bastı
Adana’da baba dehşeti: İki çocuğunu öldürüp intihar etti
Adana’da baba dehşeti: İki çocuğunu öldürüp intihar etti
Korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın 2025'de 8 savaş bitirdiğini savundu
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın 2025'de 8 savaş bitirdiğini savundu
Sinop için kar ve zirai don uyarısı
Sinop için kar ve zirai don uyarısı
Hadi Özışık’tan Fulya Öztürk’e destek: “Haber bülteni podyum değildir”
Hadi Özışık’tan Fulya Öztürk’e destek: “Haber bülteni podyum değildir”
Kayıp olarak aranıyordu! Cesedi yanmış halde bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! Cesedi yanmış halde bulundu
Enflasyon düzeltmesi, KOBİ'ler ve meslek mensuplarından gelen talep üzerine ertelendi
Enflasyon düzeltmesi, KOBİ'ler ve meslek mensuplarından gelen talep üzerine ertelendi