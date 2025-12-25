BIST 11.403
Kütüphane'ye uyuşturucu operasyonuna giden polis içeride savcıyla karşılaştı

Kütüphane'ye uyuşturucu operasyonuna giden polis içeride savcıyla karşılaştı

Gazeteci Barış Terkoğlu, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen “Kütüphane” adlı işletmeye, geçmişte yapılan bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını öne sürdü.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV’de yayımladığı özel haberinde, uyuşturucu operasyonları kapsamında adı geçen “Kütüphane” adlı mekâna ilişkin olarak geçmişte yapılan bir polis baskınında, kimlik kontrolü sırasında bir savcıyla karşılaşıldığını öne sürdü.

Terkoğlu, söz konusu iddiasını İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklarına dayandırarak aktardığını belirterek, söz konusu mekâna daha önce de operasyonlar düzenlendiğini söyledi.

Operasyonlarda uyuşturucu ve kimlik taraması yapıldığını ifade eden Terkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklarıma Kütüphane mekânını sordum. Geçmişte buraya operasyonlar yapıldığını, uyuşturucu ve kimlik taraması gerçekleştirildiğini, bazı bulgulara da ulaşıldığını söylediler. Bu tarama sırasında içeri giren polisler kimlik kontrolü yaparken bir kişiyle karşılaşıyor. Bu kişi kimliğini göstermeyeceğini, kendisinin de aranmayacağını söylüyor. Nedeni sorulduğunda kimliğini çıkararak savcı olduğunu bildiriyor.”

