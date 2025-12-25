BIST 11.340
DOLAR 42,84
EURO 50,65
ALTIN 6.169,98
HABER /  GÜNCEL

Karabük'te hareketli anlar! Kovalamaca kazayla bitti

Karabük'te hareketli anlar! Kovalamaca kazayla bitti

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı.

Abone ol

Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde 78 ABL 583 plakalı otomobilin sürücüsü M.E.Y. (19), ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Buradan Karabük-Yenice kara yoluna bağlanan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

Kazada sürücü ve yanındaki Z.C.K. (18) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde 1,85 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "dur ikazına uymamak", "sürücü belgesiz araç kullanmak" ve "alkollü araç kullanmak" gibi 6 maddesinden toplam 51 bin 948 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da cadde ve sokaklar göle döndü ev ve işyerlerini su bastı
Muğla'da cadde ve sokaklar göle döndü ev ve işyerlerini su bastı
Adana’da baba dehşeti: İki çocuğunu öldürüp intihar etti
Adana’da baba dehşeti: İki çocuğunu öldürüp intihar etti
Korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın 2025'de 8 savaş bitirdiğini savundu
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın 2025'de 8 savaş bitirdiğini savundu
Sinop için kar ve zirai don uyarısı
Sinop için kar ve zirai don uyarısı
Hadi Özışık’tan Fulya Öztürk’e destek: “Haber bülteni podyum değildir”
Hadi Özışık’tan Fulya Öztürk’e destek: “Haber bülteni podyum değildir”
Kayıp olarak aranıyordu! Cesedi yanmış halde bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! Cesedi yanmış halde bulundu
Enflasyon düzeltmesi, KOBİ'ler ve meslek mensuplarından gelen talep üzerine ertelendi
Enflasyon düzeltmesi, KOBİ'ler ve meslek mensuplarından gelen talep üzerine ertelendi
Zonguldak’ta boşanma aşamasında kanlı olay! Kadın ve annesi vurularak öldürüldü
Zonguldak’ta boşanma aşamasında kanlı olay! Kadın ve annesi vurularak öldürüldü
İbrahim Tatlıses'in acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu
İbrahim Tatlıses'in acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu
ABD'de Tesla Model 3'ün acil durum kapı açma mekanizmasıyla ilgili inceleme başlatıldı
ABD'de Tesla Model 3'ün acil durum kapı açma mekanizmasıyla ilgili inceleme başlatıldı
Korkunç olay! Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu
Korkunç olay! Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu