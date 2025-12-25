2025'in son seçim anketi Ankara kulislerini sarstı! O partide büyük sürpriz
2025’in son günlerinde yapılan yılın son seçim anketi, CHP ile AK Parti’nin yüzde 31.1 oyla başa baş olduğunu ortaya koydu. Geçtiğimiz aylara kıyasla CHP’de yaşanan dikkat çekici düşüş öne çıkarken, kararsızların yüzde 19.6’ya ulaşması siyasi dengeler açısından her an dengelerin değişebileceği bir sonuç ortaya çıkardı. Anket sonuçlarındaki CHP’deki düşüş ve İYİ Parti’deki yükseliş dikkat çekti. İşte çok konuşulacak anket sonucunun detayları…
AREA Araştırma’nın aralık ayında yaptığı son seçim anketi Ankara kulislerinde gündem yaratacak. Türkiye’de 2025 yılının son günlerine girerken ülke gündeminde en hareketli günlerini yaşamaya da devam ediyor. Yasa dışı bahis, uyuşturucu, kara para operasyonları, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomide yaşanan gelişmelerle birlikte her yeni günde flaş bir gelişme gündeme damgasını vuruyor.
Peki ülke gündemi bu şekilde sürerken 2025 yılında yapılan son seçim anketleri ne diyor? Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin AREA Araştırma’nın yapmış olduğu son anketin sonuçlarını bugünkü köşesinde paylaştı.
AREA Araştırma Şirketi’nin 18 Aralık-23 Aralık 2025 tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinden yaptığı ankette çok konuşulacak sonuçların yer aldığı ortaya çıktı.
Kararsızlar dağıtılmadan önce ortaya çıkan tabloda şu sonuçları yer aldı:
CHP yüzde 25, AK Parti yüzde 25, DEM Parti yüzde 7.2, İYİ Parti yüzde 6.6, MHP yüzde 5.2, Zafer Partisi yüzde 3.7, Anahtar Parti yüzde 3.4 , YRP yüzde 1.7, diğer 2.6. Burada kararsızların oy oranı önemli. Kararsız/Hiçbiri diyenlerin oranı yüzde 19.6.