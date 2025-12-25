Dev markadan otomobil severlere kötü haber! Nissan Versa'nın üretimini durduruyor

ORTA SINIF SEDANLARA YÖNELECEKLER

Şirket, kaynaklarını daha kârlı ürün gruplarına yönlendirmeyi hedefliyor. Nissan'ın bundan sonraki odak noktası Sentra ve Altima gibi orta sınıf sedanlar ile Kicks gibi kompakt SUV modelleri olacak. Versa'nın satıştan çekilmesiyle markanın ABD'deki en uygun fiyatlı yeni aracı ise 22 bin 910 dolarlık Kicks Play olarak belirlendi.