Sadettin Saran istifa edecek iddiası! Fenerbahçe Başkanlığına 2 isim aday

Uyuşturucu soruşturması kapsamında test sonuçları pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı. Saran'ın başkanlıktan istifa edeceği iddia edildi. Saran'ın yerine ise başkanlık için 2 isim aday olarak gösteriliyor.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu madde testi pozitif çıktı.

Saran, yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır. Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir." ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller neticesinde Sadettin Saran "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

İSTİFA İDDİASI

Öte yandan Sadettin Saran'ın yaşananlardan dolayı Fenerbahçe'ye zarar gelmemesi için görevini bırakabileceği iddia edildi.

SARAN'IN YERİNE 2 BAŞKAN ADAYI

Saran'ın istifa etmesi durumunda ise yerine 2 isim aday gösterildi. Gazeteci Sinan Burhan, Sadettin Saran'ın yerine Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Mehmet Şekip Mosturoğlu ve eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın adının geçtiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Burhan, "Mehmet Ali Aydınlar dönemi mi geliyor? Sadettin Saran yerine geçici olarak Şekip Mosturoğlu'nun geleceği asıl adayın Mehmet Ali Aydınlar olduğu söyleniyor." ifadelerini kullandı.